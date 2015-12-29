猴年展望：美股或将表现不错 唯有些事情恐出差错

图为纽约证交所门前的华尔街标志牌。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约12月28日 - 如果一切顺利，2016年对美国股市来说应该是很不错的一年。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期升息表明看好美国经济，而总统大选年通常也有利投资者。多数专家预测当前的牛市将会迈入第七年，而近期调查中的策略师们则预期标准普尔500指数在2016年将收在大概2,207点，约较目前水准上涨8%。

但有很多事情恐怕会出差错。调查中的这些策略师还有着一长串的担忧，比如美国大选造成政局失稳，乃至金融大崩坏，这些都可能重创股市。

以下是种种担忧，对那些宁可保持乐观看法的投资人来说，请记住这句老话：华尔街正爬着忧虑之墙。

**企业获利可能停滞不前**

接受路透访问的30位策略师，大多数认为获利疲弱是他们的心头大患。2015年标普500家企业的获利料为持平，由此看来股价已经偏高了。市场目前的历史市盈率(本益比)约为19.3倍，远高于平均水准的15。获利若再出现下滑，将使股价更为昂贵。

汤森路透分析师目前预期2016年企业营收将增长3.9%，这意味着成本上升将使得获利连续第二年持平。“如果劳动成本开始略有上升，加上利息支出也在上升...将导致利润难以上升，”Nuveen Asset Management首席股市策略师Bob Doll表示。

**强势美元**

美元指数2015年上涨8.4%，预料明年还将进一步走高，因美国调高利率之际，其他国家延续宽松货币政策。

对于那些拥有庞大海外事业的美国企业而言，其营收恐将面临更大压力，因为强势美元使得美国商品在海外价格水涨船高。

“如国美元走势和去年相似，则美国企业将受到大约280亿美元的冲击，”汇率风险顾问机构FireApps执行长Wolfgang Koester表示。他预期美元升值将使那些海外曝险较大的美国企业第一季每股获利折损0.03-0.04美元。

**美国总统大选**

股市每逢总统大选年通常会有较佳的表现，根据Stock Trader's Almanac数据，自1950年以来的16次总统大选年中，标准普尔500指数在当中的13年上涨。

但分析师怀疑2016年可能是一例外，因为存在着特朗普(Donald Trump)及桑德斯(Bernie Sanders)这类黑马候选人。

“候选人如果越是极端，则往往较不受股市欢迎，”德盛安联资产管理美国投资策略师Kristina Hooper表示。她说她预期年内的选举活动将加剧市场波动。

**美联储或将积极升息**

美联储在12月16日宣布首度升息，且强烈暗示未来将缓步升息，股市当日大幅劲扬。

但美联储倘若在未见通胀上扬或获利回升的情况下持续加息，则将打压股市。“升息将成为一项持续性的疑虑，”Solaris集团投资长TimGhriskey表示。

随着利率上扬，与债券等资产类别相较之下，股票可能变得较缺乏吸引力。

**商品价格或将下跌**

油价持续下跌已令能源企业以及为其提供贷款的银行和投资者备受打击，让一些投资者惶惶不安。

“商品前景可能失控地偏向下档，”Wells Fargo Funds Management首席股票策略师John Manley表示。

美国原油目前在每桶37美元左右，自2014年6月以来跌幅超过65%。Manley指出，一旦石油及其他商品价格未能走坚，随着这些类股获利跌势扩及金融企业和供应商等，通缩将有蔓延的风险。

**消费者抑制支出**

即便汽油价格每加仑不到2美元，消费者还是不愿大举支出，且加息可能吸引他们更倾向储蓄。

BMO Private Bank资深投资策略师Jeff Weniger表示，标普指数的股价营收比(市销率)已经超过此前高点。若不考虑营收，那么整体经济成长带动获利增加、进而推高股价的定价结构可能变糟。

**中国经济硬着陆，其他国家也没有好很多**

安联的Hooper称，中国是一只800磅的大猩猩。

8月时，中国股市下跌，美国市场亦重挫。鉴于中国经济前景仍疲弱，投资者担心这可能损及对大宗商品需求等方面。而且，中国经济疲弱可能在全球引起连锁反应，冲击新兴市场和美国。

**或发生严重糟糕的事情**

受访策略师中至少有九位，将恐怖主义或中东动荡局势列为他们认为的2016年股市最大风险。

“显而易见的风险是发生某种地缘政治事件，导致旅行和贸易禁令。这种情况可能发生，”Federated Investors股票投资主管Steve Auth表示。任何被认为是具有恐怖主义性质的公众事件，都可能阻止消费者外出。

尽管油价自由落体式的下跌不利股市，但反过来也并不一定有帮助。中东发生系统性危机可能轻松推高油价，但也将提高消费者和企业成本。

还不够悲观吗？富国的Manley表示，他担心全球经济可能已经失去至为关键的勃勃生气。

他说，“我最担心的是，我们六年前没有真正解决问题，只是暂时拖后一段时间。现在我们这艘船不是因为海水突然涌入而沉没，而是由于缓慢渗水而下沉。这不是我认为的，而是我担心的问题。”(完)