路透纽约10月22日 - 美国股市周三在下午的交易中转升为跌，三大指数回吐稍早的涨幅，因加拿大国会大楼发生枪击事件令投资者不安，且波音和Biogen在公布业绩后遭抛售，以及能源股跟随油价下跌。

三大指数在日内大部分时间上涨，原本标普500指数可望连续第五日上升。企业季报最初带动股指上涨，科技股和材料股攀升，受助于相关企业的业绩强劲。

在美国能源资料协会(EIA)称最新一周美国原油库存意外增加后，标普500指数开始回落。能源股.SPNY下滑1.7%，因美国原油期价CLc1下跌，收报在每桶80美元附近。

加拿大首府渥太华发生致命枪击案，一名加拿大士兵遭枪击死亡，国会大楼也遭袭击，加拿大总理哈珀正在发表讲话的国会大楼房间外传来数声枪响。多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌1.6%，油价下跌也拖累该股指下挫。

“渥太华发生枪击事件使股市跌势略微加速，但我认为，股市开始下跌是因为油价，因为人们非常担心全球成长，”LPL Financial首席经济和投资策略师John Canally说。

Canally又说，如果渥太华枪击案和国内恐怖主义活动有关，“这将和全球成长忧虑一起向市场施压。”

道琼工业指数.DJI收跌153.49点，或0.92%，至16,461.32点；标准普尔500指数.SPX收挫14.17点，或0.73%，至1,927.11点；Nasdaq指数.IXIC下跌36.632点，或0.83%，至4,382.847点。

油价下跌和加拿大的枪击事件抵销了一些令人鼓舞的经济数据的影响。美国消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，因为能源成本普遍下降，这可能给予美联储空间将利率保持在低位。

在今日公布业绩的企业中，Biogen Idec(BIIB.O)大跌5.4%，报309.07美元，之前其治疗多发性硬化症的药物Tecfidera的销售远低于分析师的高预期。

波音(BA.N)急跌4.5%，报121.91美元，回吐之前四日录得的大部分升幅。波音公布优于预期的获利，且上调财测，但分析师担心787 梦幻客机的成本。

上涨股方面，雅虎(YHOO.O)和Broadcom BRCM.O在上日公布的营收好于预期，今日雅虎劲升4.5%，报41.99美元，Broadcom劲扬5.5%，报39.37美元。两者均是升幅居前的标普500指数成份股。

在收盘后，道指成份股美国电话电报公司(AT&T)(T.N)公布的营收低于分析师预期，股价在盘后交易中大跌逾2%。

纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为928和2,138，比率为1:2.30；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为701和1,988。

44只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及52周新低；54只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约70亿股，低于10月迄今均值83亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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