美股受工业企业业绩带动大涨 收盘脱离日内高位

路透纽约10月23日 - 美国股市周四上扬，因卡特彼勒和3M等企业的业绩强劲，但尾盘缩减涨幅，因有报道称，纽约市一家医院对一名从西非回国的医护人员进行埃博拉病毒测试。

今日升势将标普500指数带到两周最高水准，因工业巨擘的业绩令投资人放心，即便对全球经济成长有忧虑，但企业仍能创造强劲的获利。

但标普500指数较日高回落了约0.6%，因之前有报道称，从西非回到美国的一医护人员出现了发烧和胃肠不适等疑似埃博拉的病症。

“消息面的风险令卖家更为活跃，在大约20分钟后，市场反应才平复下来，可能要到明早才能了解真正的影响，”Wedbush Securities股票交易部门董事总经理Michael James表示，“这给市场带来了一些恐慌。”

道指成份股－重型机械生产商卡特彼勒(CAT.N)公布的盈利超过市场预期，该公司并上调了全年盈利预估，该股跳升5%，报99.27美元。

3M Co (MMM.N)大涨4.4%，报145.05美元，该公司季度业绩受到美国销售带动，其执行长称美国经济“改善”。

标普工业股指数.SPLRCI攀升2.2%，为今日涨幅最大的板块。

“如果我们关注像汇率和全球经济成长放缓等不利因素，又看到像卡特彼勒和3M这样的跨国企业公布了强劲的业绩，就给了我们信心，认为经济正保持增长，可能要比市场目前预期的更好，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。

道琼工业指数.DJI收高216.58点，或1.32%，至16,677.90点；标准普尔500指数.SPX收高23.71点，或1.23%，至1,950.82点；Nasdaq指数.IXIC上扬69.945点，或1.6%，至4,452.792点。

下跌个股中，美国电话电报公司(AT&T) (T.N)在公布了逊于预期的营收增长后股价下挫2.4%，报33.66美元。Yelp Inc (YELP.N)暴跌18.6%，报57.17美元，昨日该公司公布的营收预估令人失望。

收盘后，亚马逊(AMZN.O)对假日季度的销售预估不尽人意，且业绩逊于预期，拖累股价盘后急挫9%。

尽管上述业绩令人失望，但本财报季基本上表现还算不错。根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业中有超过三分之一已经公布了季报，其中69.5%盈利超过预期，高于长期均值63%。

上周美国初请失业金人数连续第六周不到30万，显示就业市场并未因担忧全球经济放缓而受到影响。

纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为2,391和700，比率为3.42：1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,962和731，比率为2.68：1。

40只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及52周新低；57只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约71亿股，低于10月迄今均值82亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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