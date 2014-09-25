美股大幅收跌 标普500指数跌穿关键支撑位

路透纽约9月25日 - 美国股市周四急跌超过1%，标普500指数录得7月以来最大单日跌幅，因苹果(AAPL.O)重挫以及美元升至四年高位。

今日市场普跌，标普10大类股全线走低，多数跌幅超过1%。纽约证交所和Nasdaq市场约80%的股票收跌。

标普500指数在过去五个交易日中有四日收低，自8月15日以来首次收在50日移动均线之下。此为之前的支撑位，长期处于该水准之下，可能暗示市场将进一步走低。

美元持续走强是拖累股市走低的重要因素之一。美元指数.DXY今日上扬0.2%，本季度迄今累积攀升6.8%，为六年来最大季度涨幅。

今日的跌势使标普500指数较本月稍早触及的纪录高位低约2.3%，表明该指数仍远高于修正区域--通常股指从最高位回落10%后进入修正区域。标普500指数自2012年以来尚未出现真正意义上的修正，投资者在股市回落后逢低买入，到目前为止，这一趋势仍未改变。

“美元走强令人担忧，因这可能拖累大企业的获利，但市场较几天前更具吸引力，”Bahl & Gaynor的资产组合经理John Schmitz表示，“股市遭抛售可能是买入的良机。”

道琼工业指数.DJI收跌264.26点，或1.54%，至16,945.80点；标准普尔500指数.SPX收挫32.31点，或1.62%，至1,965.99点；Nasdaq指数.IXIC下跌88.473点，或1.94%，至4,466.748点。

苹果(AAPL.O)录得年内最大单日跌幅，跌穿关键技术水平，之前该公司撤回了其新操作系统的更新版，部分用户抱怨称，该系统中有很多的问题。

苹果急跌3.8%，报97.87美元，对标普500指数的拖累最大，在该指数32.3点的跌幅中，苹果贡献了2.6点。苹果收在50日移动均线之下，为4月23日以来首次。今日成交近1亿股，远高于5,646万股的50日成交均值。

周四跌势十分强劲，标普500指数成份股无一涨幅超过1%。今日涨幅最大的个股是Motorola Solutions Inc (MSI.N)，上涨0.7%，报62.24美元，之前该公司表示，将削减退休金计划的债务42亿美元。

美光(MU.O)盘后劲挫3.4%，报30.61美元，之前该公司报告第四季业绩。Nike Inc (NKE.N)盘后公布业绩，股价急升4.1%。

根据BATS公布的交易所数据，美国各证交所总计成交63亿股，高于本月迄今日成交均值60.2亿股。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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