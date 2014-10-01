美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透纽约9月30日 - 美国股市周二走低，受能源和材料股回落拖累，因经济数据令人失望。三大股指本月收跌。
道琼工业指数.DJI收跌28.32点，或0.17%，至17,042.90点；标准普尔500指数.SPX收挫5.51点，或0.28%，至1,972.29点；Nasdaq指数.IXIC下跌12.46点，或0.28%，至4,493.39点。
本月道指回落0.3%，标普500指数下跌1.5%，Nasdaq指数回落1.9%。
本季道指上扬1.3%，标普500指数上涨0.6%，Nasdaq指数攀升1.9%
(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。