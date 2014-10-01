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国际财经 | 2014年 10月 1日 星期三 09:20 BJT

美国股市周二走低 受能源和材料股回落拖累

路透纽约9月30日 - 美国股市周二走低，受能源和材料股回落拖累，因经济数据令人失望。三大股指本月收跌。

道琼工业指数.DJI收跌28.32点，或0.17%，至17,042.90点；标准普尔500指数.SPX收挫5.51点，或0.28%，至1,972.29点；Nasdaq指数.IXIC下跌12.46点，或0.28%，至4,493.39点。

本月道指回落0.3%，标普500指数下跌1.5%，Nasdaq指数回落1.9%。

本季道指上扬1.3%，标普500指数上涨0.6%，Nasdaq指数攀升1.9%

(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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