美股受首例埃博拉病例拖累挫逾1% 小盘股进入修正区域

路透纽约10月1日 - 美国股市周三下跌逾1%，因美国诊断出首例埃博拉病例的消息令投资者不安，经济数据直指各领域成长不均衡，以及小盘股Russell 2000指数收盘位较最高收位低逾10%，进入修正区域。

美国诊断出首例埃博拉病例的消息重压航空和其他交通类股，NYSE ARCA航空股指数.XAL急跌3.1%，为1月以来最大单日百分比跌幅。道琼交通股指数.DJT回落2.5%，为2月以来最大单日百分比跌幅。

小盘股延续近期的跌势，Russell 2000 .TOY指数收盘位较3月初触及的最高收位低逾10%，进入修正区域。该指数日内下跌1.5%。

“小盘股不再是市场的亮点，主要原因是这些股票缺乏流动性。目前大盘股的流动性更高，一旦市场出现波动，机构投资者倾向于买入大盘股，”Bolton Global Asset Management的首席技术策略师Bruce Zaro表示。

标普500指数连跌第三日，因有迹象显示，美国经济各领域成长不均衡。9月美国制造业成长速度慢于预期，但民间行业招聘加速。

CBOE波动性指数.VIX收涨2.5%。

今日市场普跌，标普500指数十大类股中有九类收跌，公用事业股一枝独秀。

航空股中，Southwest Airlines (LUV.N)急跌3.6%，报32.55美元。达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)重挫3.5%，报34.90美元。

即将推出治疗埃博拉病症药品的制药股大涨。Tekmira Pharmaceuticals TKMR.O飙升18.2%。

道琼工业指数.DJI收跌238.39点，或1.4%，至16,804.51点；标准普尔500指数.SPX收挫26.13点，或1.32%，至1,946.16点；Nasdaq指数.IXIC下跌71.305点，或1.59%，至4,422.085点。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为80亿股，高于63亿股的过去五日成交均值。

纽约证交所百分比涨幅最大的个股是中国绿色农业(CGA.N)，该股攀升13.64%，报2.25美元。百分比跌幅最大的个股是Centrus EnergyLEU.N，重挫25.27%，报7.63美元。

纽约证交所交投最活跃的个股中，巴西的Petrobras (PBR.N)急跌6.27%，报13.30美元。福特(F.N)回落1.35%，报14.59美元。

Nasdaq市场，Facebook (FB.O)回落3.1%，报76.56美元，为交易最活跃的个股之一。

纽约证交所，下跌股与上涨股分别为2,319和760股，比率为3.05:1。Nasdaq市场，下跌股与上涨股分别为2,123和597股，比率为3.56:1。

三只标普500指数成份股触及52周新高，22只触及新低；16只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，248只触及新低。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。