美股受首例埃博拉病例拖累挫逾1% 小盘股进入修正区域

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约10月1日 - 美国股市周三下跌逾1%，因美国诊断出首例埃博拉病例的消息令投资者不安，经济数据直指各领域成长不均衡，以及小盘股Russell 2000指数收盘位较最高收位低逾10%，进入修正区域。
美国诊断出首例埃博拉病例的消息重压航空和其他交通类股，NYSE ARCA航空股指数.XAL急跌3.1%，为1月以来最大单日百分比跌幅。道琼交通股指数.DJT回落2.5%，为2月以来最大单日百分比跌幅。
小盘股延续近期的跌势，Russell 2000 .TOY指数收盘位较3月初触及的最高收位低逾10%，进入修正区域。该指数日内下跌1.5%。
“小盘股不再是市场的亮点，主要原因是这些股票缺乏流动性。目前大盘股的流动性更高，一旦市场出现波动，机构投资者倾向于买入大盘股，”Bolton Global Asset Management的首席技术策略师Bruce Zaro表示。
标普500指数连跌第三日，因有迹象显示，美国经济各领域成长不均衡。9月美国制造业成长速度慢于预期，但民间行业招聘加速。
CBOE波动性指数.VIX收涨2.5%。
今日市场普跌，标普500指数十大类股中有九类收跌，公用事业股一枝独秀。
航空股中，Southwest Airlines (LUV.N)急跌3.6%，报32.55美元。达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)重挫3.5%，报34.90美元。
即将推出治疗埃博拉病症药品的制药股大涨。Tekmira Pharmaceuticals TKMR.O飙升18.2%。
道琼工业指数.DJI收跌238.39点，或1.4%，至16,804.51点；标准普尔500指数.SPX收挫26.13点，或1.32%，至1,946.16点；Nasdaq指数.IXIC下跌71.305点，或1.59%，至4,422.085点。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为80亿股，高于63亿股的过去五日成交均值。
纽约证交所百分比涨幅最大的个股是中国绿色农业(CGA.N)，该股攀升13.64%，报2.25美元。百分比跌幅最大的个股是Centrus EnergyLEU.N，重挫25.27%，报7.63美元。
纽约证交所交投最活跃的个股中，巴西的Petrobras (PBR.N)急跌6.27%，报13.30美元。福特(F.N)回落1.35%，报14.59美元。
Nasdaq市场，Facebook (FB.O)回落3.1%，报76.56美元，为交易最活跃的个股之一。
纽约证交所，下跌股与上涨股分别为2,319和760股，比率为3.05:1。Nasdaq市场，下跌股与上涨股分别为2,123和597股，比率为3.56:1。
三只标普500指数成份股触及52周新高，22只触及新低；16只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，248只触及新低。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。