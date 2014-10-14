美股标普500指数和NASDAQ指数收升 但道指下滑

路透纽约10月14日 - 美国股市周二收盘涨跌互见，标准普尔500指数和Nasdaq指数小幅收高，结束三日连跌的势态，道指连续第四日收低，因持续忧虑全球需求。

尽管标普500指数收高，但远低于日内高位，令投资者对股市近期被抛售还无法松一口气。标普500指数盘中一度上扬逾1%。

标普500指数从9月18日创下的纪录最高收位后累计下跌了6.6%，今年迄今上升仅1.6%，而道指较去年12月31日收位还要低1.6%。

“今日的走势是市场还未完成其下行过程的典型表现，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说。

“要市场避免进一步下滑，需要看到市场开始企稳，且不是持续在平盘上下方游走。”

股市被抛售是受一系列负面因素带动，包括埃博拉病毒可能扩散、全球经济疲弱对美国企业业绩造成的影响，以及油价大跌。

标普能源指数.SPNY和油价一起下跌，拖累股市尾盘下滑。该指数今日收挫1.2%，较6月高位已下跌了20.1%，进入熊市区域。

Cardillo说，尽管一些企业在周二早上公布了良好业绩，但投资者仍担心美元走强对全球需求和美国企业业绩的影响。

花旗(C.N)上扬3.1%，收报51.47美元，对标普500指数提振作用最大的成份股之一，之前花旗公布优于预期的季度业绩，且表示将撤走11个市场的个人银行业务。

收盘后，英特尔(INTC.O)公布了季度业绩和财测，其发布的第四季营收预估优于预期，因个人电脑需求复苏。该股盘后大涨1.4%，报32.60美元。

道琼工业指数.DJI收跌5.88点，或0.04%，至16,315.19点；标准普尔500指数.SPX收高2.96点，或0.16%，至1,877.70点；Nasdaq指数.IXIC收涨13.515点，或0.32%，至4,227.171点。

市场成交增加，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约92亿股，高于过去五日成交均值84亿股。

标普500指数成份股中百分比涨幅最大的是Delta Air Lines(DAL.N)，该股升6.1%，，而百分比跌幅最大的是Newfield Exploration(NFX.N)，该股重挫5.7%。

Nasdaq 100指数成份股中百分比涨幅最大的是NXP Semiconductor(NXPI.O)，升5.0%，百分比跌幅最大的是急挫4.2%的Gilead(GILD.O)。

纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为1,873和1,196，比率为1.57:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,689和1,027。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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