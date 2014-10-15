美股三大指数收跌 但远高于日内低位

路透纽约10月15日 - 美国股市周三走低，因持续担忧全球需求疲弱，但收盘远高于日低。标普500和Nasdaq指数盘中一度跌至去年收盘位之下。

近期表现最差之一的小盘股和能源股尾盘给市场提供一定的支撑，Russell 2000指数.TOY收涨1%，标普能源股指数.SPNY小涨0.4%。

有消息称，在美国首个埃博拉病人死亡一周后，在德克萨斯州，又有一位护士的埃博拉病毒检测结果呈阳性。这加剧了市场的忧虑。

今日的跌势险些导致标普500和Nasdaq指数抹去年内的所有涨幅，标普500指数盘中一度下跌超过3%。道指连跌第五日，扩大年内跌幅。

在9月18日触及纪录收盘高位后，标普500指数已累积下跌7.4%，年内迄今仅上扬0.8%。

“从今天的低点来看，市场可能在此筑底。但我认为这并不表示有关累积需求和通胀回落的忧虑消散，这是导致市场走低的真正原因，”Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy表示。

道琼工业指数.DJI收跌173.45点，或1.06%，至16,141.74点；标准普尔500指数.SPX收低15.21点，或0.81%，至1,862.49点；Nasdaq指数.IXIC下跌11.854点，或0.28%，至4,215.317点。

随着股市走低，期权交易升温。根据Trade Alert提供的数据，周三收盘时，期权总成交量为3,300万口，为2011年8月8日以来最高。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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