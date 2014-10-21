美股延续反弹之势 因企业季报和欧洲央行考虑购买公司债的消息

路透纽约10月21日 - 美国股市周二跳升，标普500指数连涨第四天，受包括苹果等强劲的企业季报提振，且有报导称欧洲央行考虑购买公司债。

道指和标普500指数上涨逾1%，Nasdaq指数升超过2%，受助于一些大型科技企业的业绩好于预期。

路透缓引消息人士报导，欧洲央行正考虑购买公司债，也扶助美股的看涨基调。消息导致美股开市前，期货交易活跃，并扶助提振欧洲股市从13个月低位反弹。

“这令股市得以喘息，”Stifel, Nicolaus & Co市场策略师Kevin Caron说，“市场已开始担心缺乏央行(的支持举措)。”

标普500指数从上周三日内低位上升超过6%，当时该股指处于修正区域。标普500指数周二收在14日和200日移动均线之上。

道琼工业指数.DJI收涨215.14点，或1.31%，至16,614.81点；标准普尔500指数.SPX收高37.27点，或1.96%，至1,941.28点；Nasdaq指数.IXIC上扬103.40点，或2.4%，至4,419.48点。

苹果(AAPL.O)上涨2.7%，报102.47美元，上日苹果公布的营收高于预期，受助于iPhone销售强劲，且苹果预计假日季业绩强劲。

标普500指数成份股中百分比涨跌幅最大的个股也是受到业绩的影响。百分比涨幅最大的个股是Waters Corp (WAT.N)，该股暴涨9.9%，百分比跌幅最大的是Chipotle (CMG.N)，该股重挫7%。

Nasdaq 100指数成份股中百分比涨幅最大的是Illumina Inc(ILMN.O)，劲涨9.2%，百分比跌幅最大的是星巴克(SBUX.O)，该股跌幅仅为0.5%。

尽管季报开锣至今，企业业绩大致强劲，但对全球经济增长步伐的忧虑犹在。中国国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。

“此轮反弹将是短暂的，”Beam Capital Management LLC董事总经理Mohannad Aama说，“导致上周股市大跌的原因犹在。”

美国9月成屋销售较前月增长2.4%，年率触及一年高位。费城房屋指数.HGX攀升1.2%。

纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为2,557和538，比率为4.75:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为2,008和668，比率为3.01:1。

24只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及52周新低；45只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，30只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约72亿股，低于10月迄今均值83亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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