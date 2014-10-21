美股延续反弹之势 因企业季报和欧洲央行考虑购买公司债的消息

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约10月21日 - 美国股市周二跳升，标普500指数连涨第四天，受包括苹果等强劲的企业季报提振，且有报导称欧洲央行考虑购买公司债。
道指和标普500指数上涨逾1%，Nasdaq指数升超过2%，受助于一些大型科技企业的业绩好于预期。
路透缓引消息人士报导，欧洲央行正考虑购买公司债，也扶助美股的看涨基调。消息导致美股开市前，期货交易活跃，并扶助提振欧洲股市从13个月低位反弹。
“这令股市得以喘息，”Stifel, Nicolaus & Co市场策略师Kevin Caron说，“市场已开始担心缺乏央行(的支持举措)。”
标普500指数从上周三日内低位上升超过6%，当时该股指处于修正区域。标普500指数周二收在14日和200日移动均线之上。
道琼工业指数.DJI收涨215.14点，或1.31%，至16,614.81点；标准普尔500指数.SPX收高37.27点，或1.96%，至1,941.28点；Nasdaq指数.IXIC上扬103.40点，或2.4%，至4,419.48点。
苹果(AAPL.O)上涨2.7%，报102.47美元，上日苹果公布的营收高于预期，受助于iPhone销售强劲，且苹果预计假日季业绩强劲。
标普500指数成份股中百分比涨跌幅最大的个股也是受到业绩的影响。百分比涨幅最大的个股是Waters Corp (WAT.N)，该股暴涨9.9%，百分比跌幅最大的是Chipotle (CMG.N)，该股重挫7%。
Nasdaq 100指数成份股中百分比涨幅最大的是Illumina Inc(ILMN.O)，劲涨9.2%，百分比跌幅最大的是星巴克(SBUX.O)，该股跌幅仅为0.5%。
尽管季报开锣至今，企业业绩大致强劲，但对全球经济增长步伐的忧虑犹在。中国国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。
“此轮反弹将是短暂的，”Beam Capital Management LLC董事总经理Mohannad Aama说，“导致上周股市大跌的原因犹在。”
美国9月成屋销售较前月增长2.4%，年率触及一年高位。费城房屋指数.HGX攀升1.2%。
纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为2,557和538，比率为4.75:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为2,008和668，比率为3.01:1。
24只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及52周新低；45只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，30只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约72亿股，低于10月迄今均值83亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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