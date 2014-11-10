美股道指和标普500指数再创纪录收盘高位

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透纽约11月10日 - 美国股市周一延续升势，道指和标普500指数再创纪录收盘高位，由运输股和医疗保健股领升。
道琼运输指数.DJT跳升1.3%，也创纪录收盘高位，由铁路股和航空股领升。Union Pacific (UNP.N)上扬1.8%，报120.90美元，在标普500指数成份股中升幅居前，JetBlue (JBLU.O)大涨4.2%，报13.09美元。
伯克希尔哈撒韦(BRKa.N) (BRKb.N)周五稍晚公布的业绩显示BNSF铁路服务公司获利上升约5%。伯克希尔哈撒韦B股上涨1%，报145.05美元。
油价延续近期跌势，美国原油跌至每桶78美元以下，扶助航空股和一些消费类股上涨。
“美股创新高，波动性低，暗示投资者认为可以在这些高位买入股票。利率仍然处于低位，油价下跌，所有事情看来将有助从目前到年底的力度增强，”Asbury Research研究部主管John Kosar说。
标普医疗保健股.SPXHC攀升1%，由Abbvie (ABBV.N)领升，该股劲涨3.7%，报63.79美元，是最大百分比升幅的标普500成份股。
道琼工业指数.DJI收升39.81点，或0.23%，至17,613.74点；标准普尔500指数.SPX上涨6.34点，或0.31%，至2,038.26点；Nasdaq指数.IXIC上升19.08点，或0.41%，至4,651.616点。
企业季报开锣至今，约四分之三的企业公布了业绩，但一些大型零售商尚未公布财报。将在周四发布业绩的沃尔玛(WMT.N)攀升0.9%，报79.44美元。
道指和标普500指数在过去三周各上升了超过7%，两者均创2011年10月来表现最好的三周。
“国际投资者都从美股中寻找慰藉，美元不断上升带来益处，”Newedge USA LLC市场策略部主管Robbert Van Batenburg说。
在美国总统奥巴马称美国联邦通讯委员会(FCC)应该将宽频带重新分类，令宽频带监管更像是对公共事业的监管后，有线服务供应商股价下跌。Comcast (CMCSA.O)下挫4%，报52.95美元，Comcast是交投最活跃的Nasdaq成份股之一。时代华纳有线TWC.N挫跌4.9%，报136.50美元。
在Nasdaq 100指数中，百度(BIDU.O)大幅攀升4.7%，报247.58美元，是升幅最大的Nasdaq 100成份股。Charter Communications (CHTR.O)下挫6.2%，报146.62美元，是跌幅最大的Nasdaq 100成份股。
CBOE波动率指数.VIX收跌3.4%，至12.67，此为约两个月来最低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为61亿股，低于本月迄今的日均值70亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 孙茉莉)
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