道指和标普500指数连续第五日创纪录收盘高位 但成交淡静

路透纽约11月11日 - 道琼工业指数和标普500指数周二连续第五日创纪录收盘高位，但成交淡静，勉强延续了近期市场涨势；非必需消费品类股上涨。

动物保健公司Zoetis(ZTS.N)跳涨8.9%至43.72美元，在标普500指数中百分比涨幅居前。两位知情人士周二透露，激进投资者、对冲基金经理人William Ackma的Pershing Square Capital Holdings新建该股持仓。

非必需消费品类股中，房屋建筑类股上扬，之前D.R. Horton(DHI.N)公布季度营收超过预期，并称订单跳增38%，表明房屋需求升温。D.R. Horton股价涨2.2%至23.95美元。

标普500指数已自10月触及的六个月低点涨逾9%，受正面经济数据以及强劲企业财报支撑。今年迄今，该指数涨幅为10.4%。

“之前市场大幅上涨，目前稍事喘息，巩固涨势，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示。

但他表示，目前横向整理以及大举“低吸”都是“健康的表现”。

道琼工业指数.DJI收升1.16点，或0.01%，至纪录收盘高点17,614.9点；标准普尔500指数.SPX上涨1.42点，或0.07%，至2,039.68点，亦为纪录收盘高点；Nasdaq指数.IXIC上升8.94点，或0.19%，至4,660.56点。

美国股市成交清淡，因恰逢退伍军人节假期。BATS Global Markets数据显示，各证交所总成交量约为55亿股，低于本月均值68亿股。

标普500指数今年40次刷新收盘高点，2013年为45次。上次连续五个交易日刷新收盘高点是在2013年5月。

Juniper Networks(JNPR.N)在标普500指数个股中百分比跌幅最大，股价下跌5.7%至20.28美元，上日公司执行长辞职。

有线电视服务提供商多数连续第二日承压，此前美国总统奥巴马周一表示，互联网服务供应商应更象公用事业公司一样受到监管。时代华纳有线TWC.N下跌1.3%至134.78。

纽约证交所上涨股与下跌股数量分别为1,566支和1,481支，比率为1.06:1； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,239支和1,407支，比率为1:1.14。(完)

(翻译/审校 李爽/张荻/徐文焰)

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