美股道指和标普500指数小跌 结束连续五日刷新收盘高位的势头

路透纽约11月12日 - 美股道指和标普500指数周三小跌，结束之前连续五日刷新收盘高位的势头，因能源股和公用事业股下跌，不过Nasdaq指数攀升。

能源股跟随油价下跌，布兰特原油跌至每桶80美元以下，为2010年9月来首见。艾克森美孚(XOM.N)下滑1.1%，报95.38美元，标普能源指数.SPNY跌0.9%。

标普公用事业指数.SPLRCU挫跌2%，在标普500指数中跌幅最大，回吐近期涨幅。该指数在本月迄今仍上涨7.6%。

标普500指数自10月触及的六个月低位反弹超过9%，受助于经济数据和企业业绩。本年迄今，标普500指数上涨10.3%。

“整体环境真的从负面转为正面。股市反弹...所以市场相当平静，我认为投资者目前相当满意，”Cozad Asset Management投资组合经理Bryant Evans说。

道琼工业指数.DJI收跌2.70点，或0.02%，至17,612.20点；标准普尔500指数.SPX下滑1.43点，或0.07%，至2,038.25点；Nasdaq指数.IXIC上升14.58点，或0.31%，至4,675.135点。

苹果(AAPL.O)上涨1.4%，至纪录高点111.25美元，提振Nasdaq指数。推特(Twitter)(TWTR.N)劲升7.5%，报42.54美元，推特在其首个分析师日表示，公司正考虑创造额外的移动应用程式。

金融股下跌，之前全球监管机构就汇率操纵案和解做出裁决，对全球五大银行总计处以34亿美元的罚款。[nL3S0T23G3]花旗集团(C.N)是这五家银行之一，该行股价下滑0.7%。

零售股今日升幅居前，标普零售指数.SPXRT攀升0.6%。梅西百货(M.N)公布强劲的业绩，股价劲升5.1%，报61.57美元。Fossil(FOSL.O)上扬8.4%，报112.48美元，上日Fossil公布业绩。

J.C. Penney(JCP.N)和思科(CSCO.O)在收盘后公布业绩，J.C. Penney在盘后交易中下跌1.3%，思科在盘后交易中下滑0.2%。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,669和1,410，比率为1.18:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,645和1,029，比率为1.60:1。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为59亿股，低于本月迄今的日均值66亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

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