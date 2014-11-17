美股标普500指数创纪录收盘高位 企业并购抵销日本经济衰退的拖累

路透纽约11月17日 - 美股标普500指数周一小升，创出纪录收盘高位，因价值1,000亿美元的企业并购活动盖过对外国经济增长的担忧，此前数据显示日本经济滑入衰退。

Baker Hughes(BHI.N)暴涨8.9%，艾尔建(Allergan)(AGN.N)劲升5.3%，领升标普500指数，之前Halliburton称，公司将买入Baker Hughes。艾尔建同意被阿特维斯(Actavis)ACT.N收购。

Nasdaq指数收低，受谷歌(GOOGL.O)和Gilead(GILD.O)拖累，谷歌下挫1.5%，报546.64美元，Gilead下跌1.6%，报100.44美元。

“今日表现反映了整体市场的强度，日本传来经济衰退的消息，但股市仍可以小幅攀升，”North Star Investment Management Corp首席投资长Eric Kuby说。

但Kuby表示，较之小型股，大型股的表现更好，显示投资者仍青睐流动性较高的投资。

道琼工业指数.DJI收升13.01点，或0.07%，至17,649.75点；标准普尔500指数.SPX上涨1.50点，或0.07%，至2,041.32点，创纪录最高收位。

Nasdaq指数.IXIC下跌17.537点，或0.37%，至4,671.002点。小盘股Russell 2000指数.TOY收跌0.8%。

LinkedInLNKD.N急跌4.5%，报223.28美元。消息人士向路透表示，社交网络Facebook(FB.O)的专业版本将在未来几个月面世，其服务将与LinkedIn等公司竞争。Facebook股价下跌0.9%，报74.24美元。

在纽约证券交易所(NYSE)交投最活跃的企业中，Halliburton(HAL.N)暴跌10.62%，报49.23美元，在美国上市的Petrobras(PBR.N)下滑6.23%，报9.33美元。阿特维斯上涨1.7%，报247.94美元。

在Nasdaq市场，苹果(AAPL.O)下跌0.2%，报113.99美元，雅虎(YHOO.O)上涨1.2%，报52.37美元，思科(CSCO.O)升0.6%，报26.47美元。苹果、雅虎和思科都是Nasdaq市场交投最活跃的企业之一。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为57亿股，低于本月迄今的日均值65亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,373和1,720，比率为1:1.25；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为920和1,780，比率为1:1.93。

36支标普500指数成份股触及52周新高，两支触及52周新低；76支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，69支触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。