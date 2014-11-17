美股标普500指数创纪录收盘高位 企业并购抵销日本经济衰退的拖累

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约11月17日 - 美股标普500指数周一小升，创出纪录收盘高位，因价值1,000亿美元的企业并购活动盖过对外国经济增长的担忧，此前数据显示日本经济滑入衰退。
Baker Hughes(BHI.N)暴涨8.9%，艾尔建(Allergan)(AGN.N)劲升5.3%，领升标普500指数，之前Halliburton称，公司将买入Baker Hughes。艾尔建同意被阿特维斯(Actavis)ACT.N收购。
Nasdaq指数收低，受谷歌(GOOGL.O)和Gilead(GILD.O)拖累，谷歌下挫1.5%，报546.64美元，Gilead下跌1.6%，报100.44美元。
“今日表现反映了整体市场的强度，日本传来经济衰退的消息，但股市仍可以小幅攀升，”North Star Investment Management Corp首席投资长Eric Kuby说。
但Kuby表示，较之小型股，大型股的表现更好，显示投资者仍青睐流动性较高的投资。
道琼工业指数.DJI收升13.01点，或0.07%，至17,649.75点；标准普尔500指数.SPX上涨1.50点，或0.07%，至2,041.32点，创纪录最高收位。
Nasdaq指数.IXIC下跌17.537点，或0.37%，至4,671.002点。小盘股Russell 2000指数.TOY收跌0.8%。
LinkedInLNKD.N急跌4.5%，报223.28美元。消息人士向路透表示，社交网络Facebook(FB.O)的专业版本将在未来几个月面世，其服务将与LinkedIn等公司竞争。Facebook股价下跌0.9%，报74.24美元。
在纽约证券交易所(NYSE)交投最活跃的企业中，Halliburton(HAL.N)暴跌10.62%，报49.23美元，在美国上市的Petrobras(PBR.N)下滑6.23%，报9.33美元。阿特维斯上涨1.7%，报247.94美元。
在Nasdaq市场，苹果(AAPL.O)下跌0.2%，报113.99美元，雅虎(YHOO.O)上涨1.2%，报52.37美元，思科(CSCO.O)升0.6%，报26.47美元。苹果、雅虎和思科都是Nasdaq市场交投最活跃的企业之一。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为57亿股，低于本月迄今的日均值65亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,373和1,720，比率为1:1.25；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为920和1,780，比率为1:1.93。
36支标普500指数成份股触及52周新高，两支触及52周新低；76支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，69支触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。