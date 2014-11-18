美股道指和标普500指数创收位纪录 受医疗保健股提振

路透纽约11月18日 - 美国股市周二上扬，道指和标普500指数收在纪录新高，因医疗保健股攀升，以及对全球经济的乐观情绪增强。

标普500指数连续第四日收涨。

阿特维斯ACT.N、Gilead Sciences(GILD.O)和其他生物科技升幅居前，上日艾尔建(AGN.N)同意将被阿特维斯收购。Nasdaq生物科技指数.NBI劲升2.1%。

标普医疗保健指数.SPXHC上升1.6%，阿特维斯暴涨8.7%，报269.60美元，受助于分析师对阿特维斯发表利好的评价。Gilead上扬3.3%，报103.71美元。

“有一些风险交易回场，而且是围绕那些企业并购消息，”Platinum Partners总裁Uri Landesman表示。

UnitedHealth (UNH.N)上涨1.8%，报98.19美元，领升道指。

美股受到进一步支持，因日本首相安倍晋三周二表示，他将提前举行选举以寻求在新的任期执行其经济政策，并推迟不受欢迎的上调消费税；此前一天日本公布的数据显示，日本经济陷入衰退。在欧洲，11月德国分析师和投资者信心上升，为近一年来首次翻扬。

美国通胀数据良好，也扶助美股表现。

道琼工业指数.DJI收升40.07点，或0.23%，至17,687.82点，创纪录最高收位；标准普尔500指数.SPX上扬10.48点，或0.51%，至2,051.80点，为11月5日来最大单日升幅。

Nasdaq指数.IXIC上扬31.441点，或0.67%，至4,702.443点。

在标普500指数成份股中，阿特维斯录得最大百分比升幅；Urban Outfitters(URBN.O)录得最大百分比跌幅，该股大跌6.6%，报28.79美元，之前公司公布业绩。

在Nasdaq 100指数成份股中，Dish Network(DISH.O)是最大升幅的成份股，该股上扬3.9%，报67.85美元；Staples(SPLS.O)是最大跌幅的个股，下跌1.6%，报12.76美元。

在纽约证券交易所(NYSE)交投最活跃的企业中，在美国上市的Petrobras(PBR.N)上涨0.96%，报9.42美元；通用电气(GE.N)上升1.50%，报27.01美元。

在Nasdaq市场，苹果(AAPL.O)上涨1.3%，报115.47美元，是交投最活跃的个股之一。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为61亿股，低于本月迄今的日均值64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,862和1,217，比率为1.53:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,645和1,079，比率为1.52:1。

77支标普500指数成份股触及52周新高，一支触及52周新低；95支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，56支触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

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