美股展望：只有非农就业报告表现异常 才能震醒大盘

路透纽约7月31日 - 除非8月7日公布的美国非农就业报告非常出乎预料，否则美国股市将继续漫无方向地波动。今年多数时间标准普尔500指数一直原地踏步。

如果7月非农就业岗位大幅增长，将显示经济强劲到足以令美国联邦储备委员会(美联储/FED)在将近10年内首次升息。

但对中国和欧洲经济力道的担心，以及能源价格下跌，使得股市停滞不前。美国原油期货价格月累计跌逾20%，创下近七年来最大单月跌幅。

Edward Jones投资策略师Kate Warne称，“我们可能会挂上一档，缓慢前行，不会大幅加速，年内基本持平或略微上涨，这要看你使用什么指数。”

自近六个月前首次收于2,100点上方以来，标普500指数就没有远离过这一水平，跌幅不超过3%，涨幅则没超过2%。其100日移动均线切入位在2,096点，整整一个月实际上都没有变化。周五收盘时接近2,104点。

对股市在纪录高位附近触顶的忧虑显而易见，据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，上周美国国内股票基金净流出28亿美元，为连续第二周流出。

但这些资金流出因企业回购股票而得到抵消，企业回购规模料打破去年创下的最高纪录。

New Albion Partners驻纽约首席市场策略师Brian Reynolds称，“多空双方都积累了众多资金，企业回购股票规模超过以往，而投资者卖出的力度也一样大，”

由于多空双方角力，今年余下时间标普500指数可能将陷于当前的窄幅区间，就像2009和2010年上涨39%后，2011年的股市走势一样。在2012至2014年标普500指数涨近64%后，暂停一下无疑是健康的。

**非农就业报告料维持原有趋势**

目前预计7月非农就业岗位增加22.2万个。相比之下，6月增加了22.3万个。该数据只有大大出乎意外，才可能令市场打破平衡状态。

“如果非农就业报告良好，对于经济来说是好兆头，但意味着美联储更有可能升息，所以股市走势可能不确定，”Reynolds称。他还表示，能源价格向上突破或进一步下跌，也可能唤醒股市。

尽管人们担心升息将推动投资者离开股市，但一些人认为美联储预计中的升息将使股市摆脱不确定性，为进一步上涨奠定基础。

Wunderlich Securities驻纽约首席市场策略师Art Hogan称，“意识到美联储将会升息，而且升息不会损害任何东西，大盘才能突破旧有区间。”(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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