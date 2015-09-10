美国股市反弹 受苹果和生物科技股升势支撑

路透9月10日 - 美国股市周四收高，盘中再度大幅波动，因在备受关注的美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周会议前投资者情绪紧张，但苹果和生物科技股升势支撑了股市上涨。

苹果(AAPL.O)上升2.2%，报112.57美元，在昨日下跌后反弹。苹果周三发布了新产品。

生物科技股走高也提振市场，Gilead (GILD.O)劲升3.3%，报107.25美元，对标普500指数和Nasdaq指数带来的提振仅次于苹果。Nasdaq生物科技.NBI升1.9%。

美股昨日下挫1%，且在过去几周大幅波动，主要因为担心中国经济成长放缓和其对全球经济带来的影响。投资者也担心下周美联储会议，美联储将在会议上决定是否升息。

“目前市场呈现拉锯，涨跌幅度都很大，显然投资者对股市走势的理据非常不确定，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说。

“似乎对股市不是有大量需求，可以大幅推高股市。”

道琼工业指数.DJI收高76.83点，或0.47%，至16,330.40点；标准普尔500指数.SPX收高10.25点，或0.53%，至1,952.29点；Nasdaq指数.IXIC上扬39.72点，或0.84%，至4,796.25点。

标普500指数10大类股中有九种上涨，由医疗保健股.SPXHC和科技股.SPLRCT领涨，分别升0.9%和1%。

围绕美联储下周会议的不确定性上升，因美国就业市场的动能在9月初看似增强，数据显示上周初请失业金人数下降，但另一份报告显示上月进口价格下降。

Appaloosa Management的具影响力的基金经理David Tepper向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，企业盈利增幅可能不及预期，他对明年股市不是很乐观。

油炸圈饼连锁店Krispy Kreme Doughnuts KKD.N暴跌11.7%，报15.65美元，昨日公司下调其明年获利预估。

雅芳(AVP.N)劲跌9.5%，报4.10美元，扭转稍早的升势。华尔街日报报导，雅芳和私募股权投资公司正进行磋商，雅芳透过出售股权获得投资。

纽约证交所涨跌股分别为1,623和1,398只，比例为1.16:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,656和1,155只，比例为1.43:1。

一只标普500指数成份股触及52周新高，八只成份股触及新低；有28只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，62只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约68亿股， 低于过去20个交易日日成交均值81亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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