美股下跌和中国忧虑令油价跌近3% 但跌幅受库欣库存减少所限

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约9月28日 - 原油价格周一下挫近3%，交易商表示，美股下跌和中国经济数据疲弱向油市拖压，但主要的美国原油集散地库欣的原油库存预计减少，似乎限制了油价跌幅。
对美国近十年来首次升息时机的押注导致美股和美元走势反复，从而使油价走势波动。在过去的一个月，油价一日的波幅最多达8%。
标普500指数下跌2.2%，此前触及一个月低位，因美国消费者数据良好和市场押注美国可能在10月升息。
“油价下跌，因风险厌恶情绪再次增强，”能源市场数据库和顾问公司ClipperData的商品研究部董事Matt Smith说。
布兰特原油收跌1.26美元，或2.6%，报每桶47.34美元。
美国原油收低1.27美元，或2.8%，报每桶44.43美元。
中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点。该数据投资者重新燃点对本周稍后出炉的中国制造业活动报告的担忧。
看到市场信息公司Genscape数据的交易商表示，Genscape预计上周库欣原油库存减少超过100万桶，这部分抵销了市场的利空人气。库欣是美国原油期货合约交割点。
路透初步调查结果显示，分析师预计上周美国原油库存减少50万桶，为连续第三周减少。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)