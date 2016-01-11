焦点：美股投资者心头的五大忧患

路透纽约1月11日 - 在2015年美国股市惨淡收场之后，投资者寄望2016年能重新开始，不过，他们的希望可能要落空。

开年第一周，主要股指的表现为四年多来最差，投资者逃离市场，对于即将出现全面熊市的恐惧愈演愈烈。虽然这些担忧可能有些夸大，但市场确实面临一系列障碍。以下是投资者最担心的一些因素，和一些可能降低下行风险的因素。

**中国**

投资者最担心与中国--这个全球第二大经济体相关的波动。中国当局试图打压股市卖盘、以及人民币持续贬值，加剧了资本外逃的担忧。此外，人民币贬值可能打击进口需求，尤其是石油等以美元计价的商品。

从国内生产总值(GDP)来看，美国对中国的曝险非常小，根据花旗策略师的数据，只占大约0.7%。但中国对于其他新兴经济体产生的连锁反应却不容忽视。花旗集团指出，自2015年中期以来，来自中国市场营收超过20%的公司表现普遍逊于整体市场，这其中包括苹果(AAPL.O)、杜邦(DD.N)、德州仪器(TXN.O)和其他30家公司。

有利情形：中国的需求减弱降低了消费品及石油的成本，而且数据显示，美国消费者将节省的汽油支出用在了增加出行和娱乐方面。

**投资者信心**

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，美国股票基金上周为去年9月以来表现最差的一周，投资者从股票基金中撤资逾120亿美元。今年以来每个板块都在下跌。

今年短短五个交易日内，超过40只标准普尔500指数成分股出现至少10%的跌幅，而且包括科技和消费必需品等通常被视为领跑大盘的板块却给市场拖了后腿。

此外，那些投资者原认为会从油价下跌等因素中受益的板块竟然也在挣扎，1月以来道琼运输指数.DJT下跌7.5%，幅度大于同期标准普尔500指数6%的跌幅，甚至超过能源板块6.8%的跌幅。

“在市场的某些地方，信心如此低迷，当运输行业的一项主要成本大幅下滑时，运输类股居然没有反弹。运输股类股和油价同时创出新低，实在是非常少见的，”Sundial Capital Research总裁Jason Goepfert说。

有利情形：在以往，能源和运输类股同时触及低点，往往发生在市场明显接近触底反弹的时候。

**企业获利**

尽管美国经济继续增长，一如近期汽车销售和就业成长数据所证实的那样，但增长步伐放缓，上市公司的获利陷于低迷。最近几日，企业业绩预估被大幅下修，第四季获利同比料下降4.2%，而年初时预计的降幅为3.7%。

由于上周股市大跌，按获利预估计算的市盈率(本益比)降至更接近历史平均水平的15.3倍。但在这样黯淡的市况下，股价还需要更便宜，才能吸引投资者入场。如果利润预估继续下降，也会给股价带来更大的下行压力。

一个令人担忧的方面是：据汤森路透的数据，由于花旗上年同期获利表现不佳，那么若该公司周五公布财报时表现好，则仅凭它这一家就能大幅提振标普500指数成分股公司的获利增长预估。若不计花旗的贡献，其他成分股公司的获利料下降5.4%。

有利情形：若剔除能源行业带来的巨大拖累，企业获利还是增长的。

**货币政策差异**

周五晚间受访的策略师表示，美联储计划稳步升息，但欧洲央行计划继续实施货币刺激措施，这将推动美国收益率上升，货币环境收紧，从而继续引发市场波动。

芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数上周五收于27.01，为去年9月底以来最低，波动率指数期货继续呈现倒挂，暗示投资者认为短期内将继续波动。Richard Bernstein Advisors的Richard Bernstei周五表示，在美国和全球企业的获利连续两个季度下降的情况下，美联储却开始升息，这是自1980-1981年以来首次出现这种情况。

“我们在几个月之前就说，这势必会引发波动--我想我们是说对了，”他说。

有利情形：美联储将大致维持刺激措施不变，缓慢进行升息，而庞大的资产负债表将阻止长期利率上升。

**信贷信心**

美银美林美国企业债券指数收益率差持续扩大，周五较可比公债收益率差扩大至177个基点，距2012年以来的最阔水准只差几个基点。股市一段时间内忽视了高收益率差的类似升幅，但高评级信贷的下降可能是个较大的问题，因其暗示人们对为企业支出融资的信心降低。

New Albion Partners驻纽约策略师Brian Reynolds称，在某种程度上，债市和股市的疲态目前正在互相影响。

“债市交易商持续像老鹰一样在关注股市，”他称。新债发行持续良好而且这种情况应继续下去。周五八宗大规模高评级债券进入市场。但如果信贷进一步走软，可能将暗示股市将动荡不已。

有利情形：Reynolds认为，养老基金对债券交易的需求将使市场维持活跃，即使股市剧烈动荡几个月，也不会改变债券市场的活动。(完)