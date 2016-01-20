美股标普500指数创逾一年最低收位 受油价大跌所累

路透1月20日 - 美国股市近期跌势在周三加剧，标准普尔500指数收在逾一年低点，因美国原油价格下挫至2003年低位。

美股普跌，标普500指数10个主要分项指数中，有九个下滑。小型股罗素2000指数盘中一度重挫3.6%，尾盘逆转跌势。

倍受打击的标普能源分项指数.SPNY以2.93%的跌幅领跌。艾克森美孚(XOM.N)跌4.21%，雪佛龙(CVX.N)跌3.10%。

在油价暴跌以及围绕中国经济放缓疑虑的带动下，标准普尔500指数.SPX今年迄今累计下跌9%，过去六个月，能源类股累计跌26%。

美国原油周三下挫6.6%，因原油供应过剩之际，又遇上加剧需求担忧的利空报告。但美国原油尾盘时的反弹扶助缓解了股票跌势。

标准普尔500指数.SPX收跌1.17%至1,859.33点，为2014年10月以来最低收位，盘中曾低达1,812.29点。道琼工业指数.DJI收跌1.56%至15,766.74点。Nasdaq综合股价指数.IXIC尾盘短暂反弹突破平盘水准，但之后失去动力，收跌0.12%至4,471.69点。

CBOE波动率指数.VIX涨5.9%至27.59。

国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)跌幅最大，该股在令人失望的财报发布后下跌4.88%。

Netflix (NFLX.O)收跌0.14%，尽管其用户基础增幅超过预期。

据汤森路透数据，今日美国交易所成交量超高，为125亿股，远超过去20个交易日的日均成交量78亿股。

今日纽交所2,271只股票上涨，883只股票下跌。Nasdaq市场有1,551只股票下跌，1,331只股票上涨。

标准普尔500指数成分股没有创52周新高的股票，182只股票录得52周新低；Nasdaq指数有五只成分股触及52周新高，728只触及新低。(完)