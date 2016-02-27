道指和标普500指数收低 但本周美国三大股指均大涨

路透2月26日 - 美国股市道指和标普500指数周五收低，未能延续本周稍早大幅攀升的势头，因对美国未来加息时机的忧虑，盖过材料股和能源上涨带来的提振。

标普公用事业股.SPLRCU大跌2.73%。材料类指数上涨1.35%，是升幅最大的板块，且连升第三日。

尽管油价涨势消退，但能源股守住涨幅，没有跟随今年多数时间跟随油价而动的趋势。康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)劲升3.21%。

美国商务部公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.0%，之前发布的第四季GDP增幅为0.7%。该数据令对美联储将可能提早而不是推迟加息的担忧加重。美国第三季GDP成长2%。

CME Group的FedWatch程序显示，美国联邦基金期货走势暗示，交易商预计美联储在6月升息的机率为36%，12月升息的机率为53%，均略高于周四的水准。

在1月深度下跌和过去两周扳回部份跌幅后，标普500指数连续第二日略于高于50日移动均线，一些交易商认为，这是人气不断改善的迹象。

但因数月来市场动荡而谨小慎微的投资者仍然保持警惕，油价处于十多年低位、美国加息前景和中国经济可能进一步放缓，仍然令他们忧心忡忡。

“我认为，股市再次接近过山车的高点。所有令1月市场发狂的因素仍然存在，” Performance Trust Capital Partners交易部董事Brian Battle说。

今日美国公布的其他数据显示，1月消费者支出强劲增长，而核心通胀实现四年来最大升幅。

道琼工业指数.DJI收跌57.32点，或0.34%，至16,639.97点；标准普尔500指数.SPX收低3.65点，或0.19%，至1,948.05点；Nasdaq指数.IXIC收涨8.27点，或0.18%，至4,590.47点。

本周，道指上涨1.5%，标普500指数攀升1.6%，NASDAQ指数劲升1.9%。现在标普500指数较去年底收盘水准仍下跌约5%。

百货店运营商J.C. Penney (JCP.N)暴涨14.71%，此前公司公布的营收好于预期。

中国最大搜寻引擎公司百度美国存托凭证(ADR)暴涨9.87%，此前百度公布第四季营收增长33%，因核心搜寻引擎业务获得更多广告收入。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,894家和1,168家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,780家和973家。

标普500指数成份股有21只触及52周新高，没有成份股触及新低；有43只Nasdaq指数成份股触及52周新高，47只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约79亿股成交，低于过去20日的平均日成交量89亿股。(完)