美国股市小升 因对美联储会强烈暗示在6月加息的忧虑缓解

路透4月27日 - 美国股市周三收盘小幅走高，此前关于美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能强烈暗示6月升息的担忧得到缓解，尽管苹果股价急挫拖累Nasdaq指数下滑。

在美联储公布政策声明后，电信股和公共事业股大涨，这暗示市场人士预期美国公债收益率将保持迟滞。当公债收益率预计将保持低位时，投资人认为电信股和公用事业股也能带来固定收益回报。

“值得一提的是(美联储)继续对国内经济感到乐观，”The Boston Company Asset Management资深投资组合经理John Bailer说，美联储在声明中弃用了上次声明中对全球经济风险的具体描述。

“我认为这是较为鹰派的声明，但不足以令市场担心。”

路透访查的分析师预计，美国将在今年加息两次，但CME Group的FedWatch工具显示，期货市场价格暗示交易商预计美国加息要至少等到9月。

美联储将在6月14-15日召开下一次会议。就业市场持续强劲，通胀仍然低于2%的央行目标，经济数据喜忧参半，可能令未来加息路径蒙上阴影。

科技股仍然给予市场最大压力，苹果(AAPL.O)下挫超过6%，此前公司公布季度营收下跌，为逾10年来首见。

道琼工业指数.DJI收高51.23点，或0.28%，至18,041.55点；标准普尔500指数.SPX收涨3.45点或0.16%，至2,095.15点；Nasdaq指数.IXIC收跌25.142点，或0.51%，至4,863.141点。

Nasdaq 100电子迷你期货NQc1缩减跌幅，此前Facebook盘后公布的盈利和营收均好于预期，股价在盘后交易中跳涨8%。

在常规交易时段，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)触及2015年5月来最高水准，此前公司将季度股息从0.73美元上调至0.75美元。昨日标准普尔下调艾克森美孚的企业信贷评等，部份原因是在油价下跌的情况下，公司股息派发过于慷慨。艾克森美孚收涨0.9%，报88.46美元。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.4:1；Nasdaq市场涨跌股家数比例为1.14:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，过去20日的平均日成交量为69亿股。

标普500指数成份股有25只触及52周新高，2只成份股触及新低；有67只Nasdaq指数成份股触及52周新高，16只触及新低。(完)