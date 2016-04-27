美国股市小升 因对美联储会强烈暗示在6月加息的忧虑缓解

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月27日 - 美国股市周三收盘小幅走高，此前关于美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能强烈暗示6月升息的担忧得到缓解，尽管苹果股价急挫拖累Nasdaq指数下滑。
在美联储公布政策声明后，电信股和公共事业股大涨，这暗示市场人士预期美国公债收益率将保持迟滞。当公债收益率预计将保持低位时，投资人认为电信股和公用事业股也能带来固定收益回报。
“值得一提的是(美联储)继续对国内经济感到乐观，”The Boston Company Asset Management资深投资组合经理John Bailer说，美联储在声明中弃用了上次声明中对全球经济风险的具体描述。
“我认为这是较为鹰派的声明，但不足以令市场担心。”
路透访查的分析师预计，美国将在今年加息两次，但CME Group的FedWatch工具显示，期货市场价格暗示交易商预计美国加息要至少等到9月。
美联储将在6月14-15日召开下一次会议。就业市场持续强劲，通胀仍然低于2%的央行目标，经济数据喜忧参半，可能令未来加息路径蒙上阴影。
科技股仍然给予市场最大压力，苹果(AAPL.O)下挫超过6%，此前公司公布季度营收下跌，为逾10年来首见。
道琼工业指数.DJI收高51.23点，或0.28%，至18,041.55点；标准普尔500指数.SPX收涨3.45点或0.16%，至2,095.15点；Nasdaq指数.IXIC收跌25.142点，或0.51%，至4,863.141点。
Nasdaq 100电子迷你期货NQc1缩减跌幅，此前Facebook盘后公布的盈利和营收均好于预期，股价在盘后交易中跳涨8%。
在常规交易时段，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)触及2015年5月来最高水准，此前公司将季度股息从0.73美元上调至0.75美元。昨日标准普尔下调艾克森美孚的企业信贷评等，部份原因是在油价下跌的情况下，公司股息派发过于慷慨。艾克森美孚收涨0.9%，报88.46美元。
纽约证交所涨跌股家数比例为2.4:1；Nasdaq市场涨跌股家数比例为1.14:1。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，过去20日的平均日成交量为69亿股。
标普500指数成份股有25只触及52周新高，2只成份股触及新低；有67只Nasdaq指数成份股触及52周新高，16只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。