美股基本收平 关注明日非农就业报告

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透纽约10月6日 - 美国股市周四收盘几无变动，但下跌股家数多于上涨家数，市场静待明日出炉的就业数据，市场认为，该报告是美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定否在年底前加息的关键。
原油价格上涨，美国上周初请失业金人数意外降至近43年低位的报告，均支撑经济在增强的观点。
9月美国非农就业报告将在明日出炉，预期就业岗位将增加17.5万个。
美元兑一篮子货币触及7月底来最高水准，因经济数据巩固美联储可能在12月加息的观点。
尽管美元走强，但油价上涨至四个月高位。油价在过去七日上升近15%。
“能源是正面因素，能源价格触底，”Wunderlich Securities首席策略师Art Hogan说。
不过，他说，交易商在非农就业报告公布前保持观望。
道琼工业指数.DJI收低12.53点，或0.07%，至18,268.50点；标准普尔500指数.SPX收升1.04点，或0.05%，至2,160.77点；纳斯达克指数.IXIC下跌9.17点，或0.17%，至5,306.85点。
约证交所下跌和上涨股家数比例为1.26:1；纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.54:1。
推特(TWTR.N)暴跌20.1%，报19.87美元，因投资者愈发担心倍受关注的推特标售，无法吸引很多潜在买家参与。科技新闻网站Recode报导称，迪士尼(DIS.N)和Alphabet(GOOGL.O)都不会参与竞购。
沃尔玛(WMT.N)大跌3.2%，至69.36美元，对标普500指数带来最大的拖累，此前公司预计，当前会计年度的盈利持平。
Whole Foods(WFM.O)急升4.9%，报29.33美元，是标普500指数百分比升幅最大的成份股。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63.5亿股成交，过去20日的平均日成交量为71亿股。
标普500指数成份股有11只触及52周新高，六只成份股触及新低；有75只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，28只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。