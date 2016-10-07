美股基本收平 关注明日非农就业报告

路透纽约10月6日 - 美国股市周四收盘几无变动，但下跌股家数多于上涨家数，市场静待明日出炉的就业数据，市场认为，该报告是美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定否在年底前加息的关键。

原油价格上涨，美国上周初请失业金人数意外降至近43年低位的报告，均支撑经济在增强的观点。

9月美国非农就业报告将在明日出炉，预期就业岗位将增加17.5万个。

美元兑一篮子货币触及7月底来最高水准，因经济数据巩固美联储可能在12月加息的观点。

尽管美元走强，但油价上涨至四个月高位。油价在过去七日上升近15%。

“能源是正面因素，能源价格触底，”Wunderlich Securities首席策略师Art Hogan说。

不过，他说，交易商在非农就业报告公布前保持观望。

道琼工业指数.DJI收低12.53点，或0.07%，至18,268.50点；标准普尔500指数.SPX收升1.04点，或0.05%，至2,160.77点；纳斯达克指数.IXIC下跌9.17点，或0.17%，至5,306.85点。

约证交所下跌和上涨股家数比例为1.26:1；纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.54:1。

推特(TWTR.N)暴跌20.1%，报19.87美元，因投资者愈发担心倍受关注的推特标售，无法吸引很多潜在买家参与。科技新闻网站Recode报导称，迪士尼(DIS.N)和Alphabet(GOOGL.O)都不会参与竞购。

沃尔玛(WMT.N)大跌3.2%，至69.36美元，对标普500指数带来最大的拖累，此前公司预计，当前会计年度的盈利持平。

Whole Foods(WFM.O)急升4.9%，报29.33美元，是标普500指数百分比升幅最大的成份股。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63.5亿股成交，过去20日的平均日成交量为71亿股。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，六只成份股触及新低；有75只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，28只触及新低。(完)