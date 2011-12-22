* 标普500指数接近年内平盘

* 最新一周初请失业金人数直指劳工市场改善,景气类股上涨

* 消费者信心升至六个月高位

* 道指升0.5%,标普500和Nasdaq指数均上涨0.8%

路透纽约12月22日电---美国股市周四收涨,推动标普500指数接近年内平盘,因美国一周初请失业金人数再次下降,直指劳工市场进一步改善.

标普500指数连升三天,临近节日交投清淡,放大了近期股市波动.标普500指数接近年初水平,而道指年内已升至平盘以上,似乎美股可望跑赢中国、巴西和欧洲等主要海外股市,它们本年迄今均累计下跌超过10%.

美国最新一周初请失业金人数下降至三年半低位,这为华尔街带来新一轮乐观情绪.美国12月消费者信心指数得到改善,触及六个月高位,因美国人对经济前景感觉较好,这也扶助股市.

"经济正积累动能及第四季情况将较人们一个月前预期的更好的事实,为股市带来支持,"Northern Trust Global Investments首席投资策略师Jim McDonald说.

景气类股升幅居首,而金融股.GSPF上涨2.1%,接着是能源股.GSPE升1.1%,材料股.GSPM则上涨0.9%.

防御性的消费必需品类股.GSPS是表现最弱的板块,下滑0.2%.

道琼工业指数.DJI收涨61.91点,或0.51%,至12,169.65点;标准普尔500指数.SPX收升10.28点,或0.83%,至1,254.00点.Nasdaq指数.IXIC上扬21.48点,或0.83%,至2,599.45点.

CBOE波动性指数.VIX下跌1.4%,本周迄今下跌约13%,可能录得四周连跌.

近期涨势推升标普500指数至其50天移动均线上方,但该指数试图突破目前切入位在大约1,260的200天移动均线时困难重重.这些水准今年对於标普500指数很关键.

临近圣诞节和新年假期,交投清淡,使市场本周波动性可能加剧.

投资者警告称年末升势不一定意味着对2012年的期望升高,因今年打击市场的诸多事件并未得到解决,如经济成长放缓及欧债危机.

"明年将出现拉锯战,一方是这里较好的经济数据及新兴市场经济成长加快前景,另一方是欧债危机,"McDonald称.

美国商务部下修第三季经济成长数字对股市影响甚微,投资者关注第四季经济表现.

商务部称美国经济第三季环比年率终值为增长1.8%,低於2%的前值.

美光(Micron Technology)(MU.O)跳升15.7%至6.41美元,因投资者忽略其周三公布的疲弱季度业绩,关注2012年记忆体芯片(晶片)需求及价格可能反弹.

商业软件制造商Tibco SoftwareTIBX.O攀升8%,至23.76美元,此前该公司公布强劲季度业绩,受助于服务和维护费用上涨.该公司还预计第一季营收料高於分析师预期.

American Greetings Corp(AM.N)暴跌21.1%至13.39美元,此前该公司公布第三季利润下降近40%,并警告称费用增加将损及明年的现金流.

纽约证券交易所(NYSE)约有四分之三的股票收高,Nasdaq市场有63%收高.

市场成交量清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约58.8亿股,低於去年均值84.7亿股.(完)

--编译 利棣儿/石冠兰; 审校 张涛

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