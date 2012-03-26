美国三大股指涨幅均超1%

* 伯南克暗示将继续执行支持性政策

* 标普在上周录得2012年最大单周跌幅後反弹

* 道指升1.2%,标普500股指升1.4%,Nasdaq升1.8%

路透纽约3月26日电---标普500指数在上周录得年内最大单周跌幅後周一反弹,今日再度触及四年高位,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席伯南克暗示尽管就业市场开始改善,但仍将继续执行支持性货币政策.

三大股指收盘涨幅均超过1%,标普10个板块全线上扬.标普科技板块涨幅居前,信息科技类股.GSPT升1.7%.医疗保健类股.GSPA同样走强1.7%.IBM(IBM.N)涨1.1%至207.77美元,对道指的提振最大.

目前投资者正试图判断股市近六个月涨势还将持续多久.伯南克在这样的背景下发表讲话,这巩固了美联储可能会推出第三轮量化宽松措施的观点.

自去年9月底以来,标普500股指已累计上涨25%,主要因对经济成长提速的乐观情绪支撑.美联储的刺激政策以及经济改善,致使大环境进一步利好股市.

"仍有很多现金在场外等待市场回落,我猜周末有些人说,'对,我可能会投些钱进去,'紧接着伯南克发表讲话,引发市场劲扬,"贝莱德副总裁兼全球投资长Bob Doll说.

道琼工业指数.DJI收高160.90点,或1.23%,至13,241.63点;标准普尔500指数.SPX收涨19.40点,或1.39%,至1,416.51点.Nasdaq指数.IXIC上扬54.65点,或1.78%,至3,122.57点.

策略师表示,随着季末来临,原先对股市投资不够的对冲基金可能最後一搏,买入大涨中的赢家.金融股领涨,但标普500指数内几乎所有板块本季预计都有所斩获.

标普金融股指数.GSPF今年迄今劲升23%,本季仅剩四日时间.

伯南克在讲话中表示美国经济要更快成长,才能创造足够就业来继续拉低失业率.

"失业率进一步大幅改善可能需要生产更快扩张,以及来自消费者和企业的需求,美联储可能要继续保持宽松政策来支持这一过程."伯南克指出.

标普500指数上周跌0.5%,尽管跌幅不大,但仍是12月最後一周以来最大周度跌幅.

周一数据显示,2月成屋待完成销售指数下滑0.5%,预期为增加1%.

道琼美国房屋建筑商类股指数.DJUSHB仍小涨0.5%.

Lions Gate Entertainment Corp LGF.N劲扬4.5%,报15.18美元,该公司电影"The Hunger Games"周末上映,全球票房达到2.14亿美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为62亿股,今年迄今日成交均值为68.6亿股.

纽约证交所与Nasdaq上涨个股与下跌个股之比略高於3:1,Nasdaq市场则约为10:3.(完)

--编译 梁睿雪/李军;审校 母红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。