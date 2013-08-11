美股展望：投资人关注零售商财报 寄望消费者大肆购物

路透纽约8月9日 - 美国股市下周的焦点将落在消费面。投资人将密切关注主要零售商的获利及消费者支出数据，希望这些数据将显示美国民众近几周醉心于购物的乐趣。

若在购物方面若能传出好消息，可望为近来有点蹒跚的股市带来些许的动力。

最后整整两周的财报季，大都是重量级的消费类股。Macy's (M.N)将在周三公布财报；全球最大零售商--沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)则将在周四公布季度财报，同日公布业绩的还有高档百货公司Nordstrom (JWN.N)及折扣零售商Kohl's (KSS.N)。家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)(HD.N)、Target (TGT.N)及史泰博(SPLS.O)则在隔周公布财报。

消费者支出若有利多消息，可望为市场带来上涨动能，股市在7月以劲涨告终后便走势落后。标准普尔500指数.SPX本周下跌1.1%，为6月以来表现最差的一周。

然在欠缺强劲财报和经济数据的情况下，分析师认为市场可能趋弱，因随着时间转向8月下半月，成交料进一步转淡。

“我们是消费导向型经济，因此如果这些企业的获利低于预期，而美股不少人离场，的确会造成一些冲击，”Stifel Nicolaus Capital Markets美股交易主管Tom Schrader表示。

不过整体获利高于预期，迄今在已公布业绩的446家标普500企业中，有67%的财报优于预估。约有54%公布营收超乎预期，高于过去四季的平均值，但低于历史均值。

根据汤森路透的数据，在标准500指数10个产业类别中，非必需消费品企业第二季获利成长了8.5%，是表现第二佳者。必需消费品企业的表现则比较疲弱，第二季获利成长3.8%。

消费者支出受到今年初加税影响而受到抑制，但下半年料将加速成长。在2013年标普500指数中非必需消费品类股.SPLRCD的涨幅仅次于科技类股；今年迄今涨幅达26.6%。

标普500企业中有13家将在下周公布财报，其中有四家是零售商。

“这些较晚公布财报的零售商，其所发表的任何评论都将受到关注，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest表示。

“我们的关注焦点转回宏观面，即经济情况如何、消费者感受如何，以及这些会如何影响GDP。”

尽管最近一周股市回落，分析师称对股市的信心仍偏多。路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)指出，在8月7日止当周美国股票型基金连续第六周有资金流入；美国债券型基金流出的资金则为创纪录的32.7亿美元。

今年以来，道琼工业指数.DJI已上涨17.7%，标普500指数.SPX上涨18.6%，Nasdaq综合股价指数.IXIC则升21.2%。

**购物、CPI和美联储**

除了财报外，未来一周将公布的数据还包括了消费者支出和信心指数。经济数据则有消费者物价指数(CPI)。

周二时，商务部将公布7月零售销售。路透调查分析师所得的预估为，零售销售料较6月成长0.3%，扣除汽车的零售销售则料增加0.4%。

7月CPI将在周四公布。Cuttone & Co资深副总裁Keith Bliss表示，如果CPI数据较上年同期的增幅介于2-2.5%之间，美国联邦储备委员会(美联储/FED)很可能将该数据视为可以最快9月开始缩减刺激力度的迹象。

“如果低于2%，那么我真的认为市场会应声上涨，因为届时大家将会说’没问题了，他们不会缩减了，’”他表示。

路透调查的分析师预期，7月CPI将较上年同期成长2.0%。

汤森路透/密西根大学消费者信心指数8月初值将在周五公布。市场预期该数据将会小幅上扬。7月消费者信心指数触及六年高位，为当前的经济再添乐观气氛。

“消费者信心指数开始回升，这在股市上涨时是很正常的情况，”HighTower’s Kelly财富管理主管暨合伙人Leo Kelly表示。

“我们已见到汽油价格水平下滑，这是有利的因素，但抵押利率上升，而且我们也见到了再融资活动大幅减少，这说明消费者口袋里的现金减少了。”(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。