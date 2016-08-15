美股展望：折扣服饰零售商股价高不可攀 投资者难捡便宜

路透纽约8月12日 - 消费者纷纷涌进折扣服饰零售店，但在各类股齐扬下，投资者面临了难以捡便宜的窘境。

下周当折扣零售商TJX Companies'(TJX.N)及其同业Ross Stores (ROST.O)公布财报时，鲜有人预期其股价将会大跌，因这两家业者比其更高价竞争者更受青睐的趋势料将持续下去。

就在今年，TJX股价已上涨近17%，Ross Stores股价则上涨略为更多，相比之下，标普500零售指数.SPXRT和大盘标普500指数.SPX的涨幅则是接近7%。

“TJX和Ross表现突出，而且将继续傲视其他业者，因为它们是不错的店家。它们选对了作法，”Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest表示。

“我没有持有这些股票，我感到很遗憾”，她表示。她并称，她会等到股价挫跌时再逢低承接。

相比TJX和Ross有不少捡便宜的购物者，投资者却面临其股价高不可攀的问题。根据汤森路透Datastream，其股价市盈率已来到近22倍，至少是15年来最高。

周五这两档股票双双创下纪录收盘高位，TJX将于周二公布季度财报；Ross则定于周四公布。

但这两档股票料将持续上涨，因销售料将持续成长，投资人乐见营收增长。根据汤森路透数据，TJX和Ross上季同店销售料将分别增加3.3%和2.1%。

“折扣零售业已发展出一套可以让客户回流的成功策略，”穆迪投资者服务资深分析师Christina Boni表示。

“这些折扣店有迅速变换商品的独特能力，这创造了“稀缺”效应，让消费者觉得一定要马上买下，而不是冒着让别人抢先结帐买下的风险，”她表示。

购物者的确青睐折扣商店，竞争者则试图迎头赶上。梅西百货(Macy's)和Nordstrom(JWN.N)在其最近的财报中都畅谈了旗下折扣店Backstage和ordstrom Rack。

“消费者舍弃梅西等百货公司，开始走向一元店，以及像折扣连锁店之类的地方”，零售顾问公司Strategic Resources Group主管Burt Flickinger表示。

期权市场的情况一直倾向于押注整体零售业的股价将会下滑，此外，包括Burlington(BURL.N)、TJX Cos和Ross Stores等折扣零售商的期权也显示了类似的谨慎感。

服饰零售商L Brands (LB.N)、Gap(GPS.N)和Urban Outfitters (URBN.O)等将在下周公布财报。(完)