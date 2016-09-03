美股收高 就业报告不及预期抑制升息预期

路透纽约9月2日 - 美国股市周五上涨，弱于预期的就业报告压低美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月加息的预期，不过，又有一位美联储官员发表鹰派言论，令今年稍晚加息一次的预期保持不变。

美国劳工部周五称，8月非农就业岗位增加15.1万个，7月数据被上修至增加27.5万个，制造业和建筑业就业岗位减少，失业率持平于4.9%。路透调查的分析师预计，上月增加18万个工作岗位，失业率下跌0.1个百分点至4.8%。

根据CME的Fedwatch程序，交易商认为9月升息可能性从周四的24%降至21%，不过，对12月升息可能性从周四的53.6%上升至54.2%。

“在股票市场，肯定大家都松了一口气，就业岗位增幅不是20万个以上，”Wells Fargo Investment Institute全球股市策略部门联席主管Sean Lynch说。

“股市消化了美联储至少加息一次，但如果市场开始认为未来一连串加息，且加息是较早而不是较迟，股市在目前水准会感到有些不安。”

尽管就业数据疲软，但里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，美国经济的力度强劲，足以支持利率大幅上升。他指出，一系列经济分析暗示，美联储指标隔夜利率太低。

近几周多位美联储官员对加息发表鹰派的讲话，使投资者无法排除美联储在9月20-21日会议上加息的可能性。

美元指数反弹，上升0.22%，此前触及一周低位。

道琼工业指数.DJI上升72.66点，或0.39%，至18,491.96点；标准普尔500指数.SPX收高9.12点，或0.42%，至2,179.98点；纳斯达克指数.IXIC升22.69点，或0.43%，至5,249.90点。

本周，道琼工业指数和标普500指数均上升0.5%，纳斯达克指数上涨0.6%。

能源股.SPNY上涨0.8%，受助于布兰特原油和美国原油均上涨3%，但油价本周仍大幅下挫，因担心供应过剩。

通常在低利率环境中受益的公用事业类股.SPLRCU上涨1.2%，为标普10大类股中表现最佳类股。

加拿大瑜伽服饰零售商Lululemon Athletica(LULU.O)急挫10.6%，报68.57美元，为自去年12月以来表现最糟糕的一天，此前公司发布季度业绩，同店销售增长弱于预期。

芯片制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)下跌2.2%，报173.11美元，此前公司发布，最大部门的最新一个季度营收增长停滞。该股给标普500和纳斯达克指数带来的拖累最大。

纽约证交所涨跌股家数比例为4.23:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.25:1。

标普500指数成份股有41只触及52周新高，两只成份股触及新低；有151只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。(完)