美股收高 连续第二日在尾盘上涨

路透3月3日 - 美国股市周四收盘上涨，标普500指数触及两个月最高，延续了近期能源股和银行股上涨带动的反弹势头。

在录得2009年来最差的1月表现后，标普500指数在过去四周的多数时间稳步上涨，标普500指数今日攀升，使该指数在今年迄今的跌幅缩窄至2.5%。

这是美股连续第二日在尾盘走坚，一些投资者认为，这显示市场人气不断改善。标普500指数在过去七个交易日中有五日上涨。

“这是正面的，我认为有理由相信，股市有好转的希望。”DoubleDiamond Investment Group总裁Andrew Bodner说。但Bodner称，近期股市走势动荡，他对股市仍保持警惕。

今日稍早公布的报告显示，上周美国初请失业金人口意外增加，但潜在趋势仍显示就业市场继续改善。

投资者翘首以盼将于周五公布的非农就业报告，预计2月非农就业岗位将增加19万，高于1月时的增加15.1万。

布兰特原油基本持稳。布兰特原油从上月低位反弹了大约35%。

道琼工业指数.DJI收升44.58点，或0.26%，报16,943.90点；标准普尔500指数.SPX收涨6.95点，或0.35%，报1,993.40点；Nasdaq指数.IXIC收高4.001点，或0.09%，报4,707.423点。

标普500指数十大类股中有八种上涨，能源股.SPNY 升1.28%，金融股.SPSY 上涨0.63%。

金融股在过去14个交易日累计劲升13%。

医疗保健类股.SPXHC 下跌0.35%，受Celgene Corp (CELG.O)下挫1.91%所拖累。

康宝莱(贺宝芙/Herbalife)(HLF.N) 挫跌7.02%，此前公司称，因数据库出现错误，公司新会员增长数字被夸大。

美国最大的超市营运商Kroger (KR.N)劲跌7.01%，此前公司公布的季度营收不及预期。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,304家和726家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,736家和1,057家。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，一只成份股触及新低；有39只Nasdaq指数成份股触及52周新高，20只触及新低。

美国各证交所共计约88亿股成交，和过去20日的平均日成交量一致。

今年迄今各类资产表现图表：here (完)