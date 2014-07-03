美国就业数据刺激道指首次收在17,000点之上 标普500指数创新高

路透纽约7月3日 - 美国股市周四创下数个纪录，道指首次收在17,000点大关以上，之前美国公布的6月非农就业报告远胜预期。周五为美国独立日假期，美股休市，今日提前收盘。

道指和标普500指数都是连续第三天刷新收盘高位，Nasdaq指数则收在2000年来最高收位，且为连升第三周。三大股指以大涨为本周作收。

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。

今日市场普涨，标普500指数10大类股中有九种收高，公用事业股.SPLRCU逆市下挫1.1%。公用事业股表现不佳，因6月就业数据显示美联储可能较原先预期提前升息。投资人在低息环境中青睐派发股息的公用事业股。

“就业报告非常好，这是经济开始起飞的真凭实据。”管理约4,500亿美元资产的J.P. Morgan Funds首席全球策略师David Kelly表示，“但这对市场不是一个纯粹的利多，因这预示美联储将考虑在明年首季升息。”

道琼工业指数.DJI收高92.02点，或0.54%，至17,068.26点；标准普尔500指数.SPX收高10.82点，或0.55%，至1,985.44点；Nasdaq指数.IXIC上涨28.19点，或0.63%，至4,485.93点。

本周，道指上涨1.3%，标普500指数升1.25%，Nasdaq指数劲升2%。本周上涨后，Nasdaq指数在过去八周有七周收高，期内升幅超过10%。

今年迄今道指表现不及其他主要股指，升幅仅为约3%，标普500指数和Nasdaq指数同期升幅都超过7%。

纽约证交所约55%的股票收高，Nasdaq市场则有约66%股票收在平盘之上。

在缩短的交易日，成交极为清淡。根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为34.9亿股，五日均值为62.9亿股。

道琼运输平均指数.DJT收在纪录收位8,294.74点，盘中创下8,298.17点的历史新高。

PetSmart Inc PETM.O是涨幅最大的标普500指数成份股，该股跳升12.5%，报67.28美元，今日涨幅为2012年5月来最大。此前对冲基金Jana

Partners LLC表示计划要求PetSmart寻求出售，并报告持有该零售商9.9%的股权。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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