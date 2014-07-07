美股从纪录高位回落 因周期性股和小盘股承压

路透纽约7月7日 - 美国股市周一从上周触及的纪录高位回落，因投资者在业绩期开始前不愿大举押注。

与经济成长休戚相关的周期性股跌幅居前。标普工业股指数.SPLRCI下跌0.7%。防御类股今日收涨，其中公用事业股.SPLRCU上扬0.3%，电信股.SPLRCL攀升0.3%，必需消费品类股.SPLRCS收高0.1%。

小盘股表现不佳。标普小盘股600指数.SPCY下跌1.5%。罗素2000指数.TOY回落1.8%，为4月25日以来最大单日百分比跌幅。

上周四美国6月就业报告公布后，美国股市刷新多项纪录，道指首次升穿17,000点大关，标普500指数收在纪录高位。美国股市周五因独立日假期休市。

“我不会过度解读今日的走势。我认为这只是投资者消化上周数据的一个过程，仅此而已，”摩根大通私人银行投资部美国地区主管David Regan表示。

尽管市场人士认为美国股市的上行趋势仍未改变，但由于缺乏重大刺激因素，市场交投清淡。随着美国铝业(AA.N)和富国银行(WFC.N)等企业开始公布季度业绩，市场交投可能在本周晚些时候反弹。

“多数人认为受很多因素影响，经济首季的表现异常，近期公布的数据的确也证实了这一点--人们希望在企业的业绩中也看到相同的情况，”Regan说。

按计划，下周将有数十家企业公布业绩，其中包括多家道指成份股。根据汤森路透提供的数据，预计企业第二季获利将增长6.2%，但投资者认为不排除企业获利在近三年来首次出现双位数增长的可能性。

道琼工业指数.DJI收低44.05点，或0.26%，至17,024.21点；标准普尔500指数.SPX收跌7.79点，或0.39%，至1,977.65点；Nasdaq指数.IXIC收低34.40点，或0.77%，至4,451.53点

在30家道指成份股中，有19家走低。

由于6月非农就业报告证实了美国经济在第二季反弹的预期，因此，部分分析师认为，数据可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)较预期提前升息。

高盛预计美联储可能在明年第三季升息，之前的预期为2016年首季。

BioDelivery Sciences International Inc (BDSI.O)急升8.9%，报13.06美元，之前该公司表示，最后阶段试验发现与Endo International

Plc (ENDP.O)共同开发的实验性止痛药有效。

GT Advanced Technologies GTAT.O重挫15.6%，报16.50美元，成交放量，之前瑞银将该公司从美国重点选股名单中剔除。

市场交投清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所的总成交量约为48.1亿股，远低于6月均值58亿股。

纽约证交所，上涨股和下跌股之比为3:7，Nasdaq市场约为1:4。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)

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