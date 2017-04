美股因季报期开锣前投资者谨慎而收低 道指失守17000点大关

路透纽约7月8日 - 美国股市周二遭遇全面抛售,连续第二日下挫,道指失守17,000点大关,因在企业季报期开锣前,投资者转趋谨慎。

不过,标普500指数从稍早触及的低位反弹,且守在14日移动均线切入位1,964.61点附近。如果标普500指数跌至远低于该水平,将是短期动能疲弱的信号。标普500指数10大类股中有九类下跌,只有防御型类股公用事业股.SPLRCU收高。

美股近期表现出色,三大股指屡创纪录新高。上周,道指有史以来首次收在17,000点大关之上。美国经济数据强劲,是推动此轮股市涨势的主要原因。市场人士正在等待企业第二季业绩,以证实美国经济摆脱了严冬的影响在第二季反弹。

“大企业将尽一切努力,使本季企业盈利有看头,”Handwerk Multi Family Office管理合伙人Derrick Handwerk说。

“企业需要使营收大幅增长,因营收一直令人失望。”

沃尔玛美国总裁兼执行长Bill Simon接受路透访问时表示,美国雇主有可能再次展开招聘,但就业市场复苏没有给予普通消费者足够信心去增加支出。

在美股收市后,美国铝业公布第二季获利,股价在盘后交易中上涨1.4%,至15.06美元。

汤森路透数据显示,标普500指数成份股企业第二季获利料将增长6.2%,低于4月初时预期的增长8.4%。营收预期将增长3%。

道琼工业指数.DJI收低117.59点,或0.69%,至16,906.62点;标准普尔500指数.SPX收跌13.94点,或0.7%,至1,963.71点;Nasdaq指数.IXIC收低60.07点,或1.35%,至4,391.46点。

小型股再次表现落后,连续第二日下跌。Russell 2000指数.TOY下挫1.2%。该指数过去两日累计下跌3%,为4月以来最大两日跌幅。

科技股走弱,拖累Nasdaq指数,网络股受创尤为严重。Netflix Inc (NFLX.O)大跌3.4%,报445.05美元,Facebook Inc (FB.O)劲跌3.9%,报62.76美元。TripAdvisor Inc (TRIP.O)挫跌5.5%,报101.45美元。

市场交投活跃,根据BATS Global Markets的数据,美国各证交所的总成交量约为61.8亿股,高于6月均值约57.9亿股。

纽约证交所下跌与上涨股票家数为1,851和1,190,Nasdaq市场则为2,111和547。(完)

(编译 利棣儿;审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。