美股收低 因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约7月10日 - 美国股市周四走低，因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况，投资者对近期升势获利了结。
由于道指和标普500指数接近纪录高位，欧洲市场受金融股跌势拖累下挫，令跌势迅速在美股市场蔓延开来。标普500指数盘中一度下跌达1%，为4月10日来首见。
葡萄牙最大银行必利胜银行BES.LS的最大股东Espirito Santo Financial Group ESF.LS暂停了其股票和债券交易，指母公司ESI有“实质困难”。该行股价暴跌17.2%。葡萄牙指标股指.PSI20重挫4.2%，意大利FTSE MIB股指.FTMIB下滑1.9%。
标普金融股指数.SPSY跌0.5%，其成份股富国(WFC.N)收低0.7%，报51.81美元，该行将在周五发布季度财报。
“看来短期内市场将忧虑重重，但鉴于过去几周市场的走势，看上去更多是心理因素，而不是实际情况。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。
今日跌幅居前的是硬木地板零售商Lumber Liquidators(LL.N)，该股下调盈利预估后暴跌21.5%，报55.25美元，盘中一度低见54.32美元的去年2月来最低水准。
三明治连锁店Potbelly Corp (PBPB.O)预计的第二季营收和获利不及分析师预期，该股急挫25.1%，报10.97美元，略高于10.91美元的历史低点。
防御类的标普公用事业股指数.SPLRCU和电信股指数.SPLRCL分别上涨0.6%和0.8%。指标美国10年期公债收益率US10YT=RR一度跌至6月2日来最低的2.494%。
道琼工业指数.DJI收跌70.54点，或0.42%，至16,915.07点；标准普尔500指数.SPX收跌8.15点，或0.41%，至1,964.68点；Nasdaq指数.IXIC下跌22.83点，或0.52%，至4,369.20点。
周四收低后，标普500指数本周迄今跌了1%，势将录得4月来最大周度跌幅。
开盘后不久道指一度重挫180.23点，之后缩减跌幅，收盘较上周触及的17,000点关口低了约85点。
仅一周前，道指首次收在17,000点之上，创下17,068.26点的收盘纪录高位，而标普500指数也创下1,985.44点的历史最高收位。
美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四表示，在美国股市大涨后，投资人是时候转趋谨慎了。
“依我看，是时候对美股谨慎了，”伊坎在接受电话采访时表示，“尽管一年来的表现不错，我对买入的股票还是很挑剔的。”
上涨个股中，汽车部件供应商TRW Automotive Holdings Corp
TRW.N劲升8.2%，报98.91美元，此前彭博报导，该公司获得初步收购建议，正在评估当中。该股盘中创下101.75美元的历史高位。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为58.4亿股，略高于6月均值57.9亿股。
纽约证交所上涨个股和下跌个股家数比约为1：2.3，Nasdaq市场则约为1：3。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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