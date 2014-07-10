美股收低 因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况

路透纽约7月10日 - 美国股市周四走低，因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况，投资者对近期升势获利了结。

由于道指和标普500指数接近纪录高位，欧洲市场受金融股跌势拖累下挫，令跌势迅速在美股市场蔓延开来。标普500指数盘中一度下跌达1%，为4月10日来首见。

葡萄牙最大银行必利胜银行BES.LS的最大股东Espirito Santo Financial Group ESF.LS暂停了其股票和债券交易，指母公司ESI有“实质困难”。该行股价暴跌17.2%。葡萄牙指标股指.PSI20重挫4.2%，意大利FTSE MIB股指.FTMIB下滑1.9%。

标普金融股指数.SPSY跌0.5%，其成份股富国(WFC.N)收低0.7%，报51.81美元，该行将在周五发布季度财报。

“看来短期内市场将忧虑重重，但鉴于过去几周市场的走势，看上去更多是心理因素，而不是实际情况。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

今日跌幅居前的是硬木地板零售商Lumber Liquidators(LL.N)，该股下调盈利预估后暴跌21.5%，报55.25美元，盘中一度低见54.32美元的去年2月来最低水准。

三明治连锁店Potbelly Corp (PBPB.O)预计的第二季营收和获利不及分析师预期，该股急挫25.1%，报10.97美元，略高于10.91美元的历史低点。

防御类的标普公用事业股指数.SPLRCU和电信股指数.SPLRCL分别上涨0.6%和0.8%。指标美国10年期公债收益率US10YT=RR一度跌至6月2日来最低的2.494%。

道琼工业指数.DJI收跌70.54点，或0.42%，至16,915.07点；标准普尔500指数.SPX收跌8.15点，或0.41%，至1,964.68点；Nasdaq指数.IXIC下跌22.83点，或0.52%，至4,369.20点。

周四收低后，标普500指数本周迄今跌了1%，势将录得4月来最大周度跌幅。

开盘后不久道指一度重挫180.23点，之后缩减跌幅，收盘较上周触及的17,000点关口低了约85点。

仅一周前，道指首次收在17,000点之上，创下17,068.26点的收盘纪录高位，而标普500指数也创下1,985.44点的历史最高收位。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四表示，在美国股市大涨后，投资人是时候转趋谨慎了。

“依我看，是时候对美股谨慎了，”伊坎在接受电话采访时表示，“尽管一年来的表现不错，我对买入的股票还是很挑剔的。”

上涨个股中，汽车部件供应商TRW Automotive Holdings Corp

TRW.N劲升8.2%，报98.91美元，此前彭博报导，该公司获得初步收购建议，正在评估当中。该股盘中创下101.75美元的历史高位。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为58.4亿股，略高于6月均值57.9亿股。

纽约证交所上涨个股和下跌个股家数比约为1：2.3，Nasdaq市场则约为1：3。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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