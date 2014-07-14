路透纽约7月14日 - 美国股市周一上涨，道指盘中刷下纪录新高，受花旗集团(C.N)强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息提振。

周一公布的一系列健保行业购并活动给了投资人一些信心，证实美国股市仍具吸引力。Shire准备向股东推荐美国制药商艾伯维(ABBV.N)最新提出的310亿英镑(合530亿美元)收购价。

美国上市的Shire(SHPG.O)升2.1%，报254.27美元，艾伯维跌0.2%，报54.85美元。

非专利药生产商Mylan Inc (MYL.O)表示，将以约53亿美元全股票形式收购雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)旗下美国以外特种和品牌非专利药业务。Mylan升2.1%，报51.24美元，雅培升1.3%，报41.82美元。

花旗集团跳升3%，报48.42美元，是对标普500指数贡献最大的个股之一。此前该行公布的第二季经调整每股盈利超过分析师预估均值，并宣布，对于美国政府对该行2008年金融危机爆发前卖出的抵押支持证券(MBS)的调查，花旗同意支付70亿美元进行和解。这比今年稍早诸多分析师预计数字的两倍还多，但是低于政府在与花旗谈判中索要的120亿美元。标普金融股指数.SPSY升0.6%。

“花旗集团是首家公布财报的大型商业银行，今日该行发布业绩后，趋势看来将显示金融企业将有良好的业绩期。”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示。

道琼工业指数.DJI收高111.61点，或0.66%，至17,055.42点；标准普尔500指数.SPX上涨9.53点，或0.48%，至1,977.10点；Nasdaq指数.IXIC收高24.93点，或0.56%，至4,440.42点。

道指盘中创下17,088.43点的历史新高。

高盛分析师David Kostin将今年标普500指数目标位由1,900点上调至2,050点，指因预期美国10年期公债收益率在约3%将促使投资人转投股市，寻求更高回报。

电动车生产商股票也大涨，此前中国电动车生产企业康迪科技公司(KNDI.O)公布，第二季其在中国的合资企业电动车销量较第一季增长逾两倍，至4,114辆。康迪科技暴涨26.6%，报18.64美元，美国电动车生产商特斯拉(TSLA.O)攀升3.9%，报226.70美元。

业绩期本周将全面展开，有59家标普500指数成份股企业将在本周公布财报。根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第二季盈利预计同比增长6.2%，低于4月初预计的8.4%，营收预计增长3.1%。

为了给目前股价提供依据，分析师指望能从企业业绩中证实第二季经济从严冬中复苏。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为47.7亿股，低于本月迄今均值53.5亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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