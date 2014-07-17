美股重挫 因马航客机在乌克兰东部上空被击落

OPEC秘书长称OPEC及该组织之外产油国都致力于恢复市场稳定
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透纽约7月17日 - 美国股市周四大跌，标准普尔500指数录得4月10日来最大单日百分比跌幅，之前一马来西亚客机在乌克兰东部，和俄罗斯接壤的边境附近被击落。
投资者卖出股票，以规避风险，且将部份资金纷纷转投黄金和美债等避险投资，因马来西亚客机被击落，令人担忧乌克兰冲突升级。周三晚美国刚向俄罗斯实施新一轮经济制裁。
乌克兰官员表示，一马来西亚客机在乌克兰东部上空被导弹击落，造成约300人遇难。
股市进一步承压，因以色列总理纳坦亚胡办公室周四发表声明称，纳坦亚胡下令军队在加沙展开地面进攻。
“我不记得上一次爆发更严重的地缘政治冲突是什么时候了，这些消息都带来不确定性，”Fiduciary Trust Co首席投资长Michael Mullaney说。
“股市是时候修正了，不过，我将今日股市回落暂时视为 '噪声' 类别，因还要看是否有后续发展。”他说。
道琼工业指数.DJI收低161.39点，或0.94%，至16,976.81点。标准普尔500指数.SPX下滑23.45点，或1.18%，至1,958.12点；Nasdaq指数.IXIC劲跌62.52点，或1.41%，至4,363.45点。
CBOE波动率指数.VIX暴涨32.2%，至14.54，为4月15日来最高。
NYSE Arca航空股指数.XAL劲跌2.6%，多数大型航空股也大跌。美国航空(AAL.O)急跌4.1%，报41.70美元，United Continental (UAL.N)挫跌3.5%，报43.35美元。
Market Vectors俄罗斯上市交易基金(RSX.P)暴跌7.2%。
三大股指在周四小幅开低，早盘时变动不大，之前摩根士丹利公布季度经调整的获利增长逾一倍，因投资银行和财富管理业务强劲的表现盖过了债券交易营收的下滑。[nL4S0PS3DV]摩根士丹利股价跌0.6%，报32.30美元。UnitedHealth (UNH.N)上涨1.6%，报85.11美元。
在早间尾段，马来西亚客机坠毁消息传出后，股市挫跌至日内低位。
微软(MSFT.O)股价上扬1%，报44.53美元，之前公司称将裁员最多1.8万人，相对于员工总数的约14%，将造成公司在未来四季税前支出11-16亿美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为66.3亿股，高于54.8亿股的本月迄今日成交均值。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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