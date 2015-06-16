美国股市因企业购并活动而上涨 关注希腊局势和美联储会议结果

路透6月16日 - 美国股市周二在连跌两日后上涨，购并活动带来的提振盖过了对希腊局势的忧虑。目前希腊濒临违约。

交易商也关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)正在举行的为期两日的政策会议。

尽管希腊和欧盟及国际货币基金组织(IMF)在周末的债务磋商破裂，但希腊总理齐普拉斯向美国财政部长雅各布·卢表示，希腊目标在达成协议。 雅各布·卢称，如果希腊无法达成协议，将对全球经济创造广泛的不确定性。

“市场似乎正在消化希腊退出欧元区的可能性，甚至准备应对更坏的情况，”Wunderlich Securities首席策略师Art Hogan说。

Hogan说，他预计美联储升息或希腊违约，市场都不会意外。

他表示，“一段时间以来金融股领涨，派息股遭抛售。一旦出现意外，这样的交易可能被逆转。”

道琼工业指数.DJI收高113.31点，或0.64%，至17,904.48点；标准普尔500指数.SPX收高11.86点，或0.57%，至2,096.29点；Nasdaq指数.IXIC上扬25.58点，或0.51%，至5,055.55点。

美股在开盘下跌，但很快转至平盘上方，整日持续攀升，收位接近日内高位。

必需消费品类股领涨，科蒂(COTY.N)收涨19.3%，报31.08美元，为纪录高位。该公司可望以120亿美元买入宝洁(宝硷,P&G)的美容产品业务。宝洁收涨1.3%，报79.10美元。

其他购并消息方面，NCR Corp (NCR.N)触及14个月高位36.50美元。路透报导称，据知情人士透露，全球最大的两家私募股权公司黑石集团(BX.N)和凯雷投资集团(CG.O)联合出价逾100亿美元，以杠杆收购的方式竞购收银机和ATM生产商NCR Corp，包括其债务。[nL3S0Z24VW] NCR收升10.7%，报34.73美元；黑石集团下滑0.6%，报41.98美元；凯雷投资集团上涨0.8%，报28.41美元。

美联储周三可能给出更明确的升息时机，这被视为带动企业并购活动增加的动因。

“利率不断上升将可能催生更多并购活动，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen说。

“这些交易暗示，如果你希望以较低的融资成本进行并购，现在是时候动手了。”

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约55亿股，低于6月迄今日成交均值59.8亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,946和1,104家，比率为1.76:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,635和1,158家，比率为1.41:1。

有八只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低；有138只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，37只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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