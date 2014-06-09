道指和标普500指数再创收盘新高

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透纽约6月9日 - 美国股市道指和标普500指数周一再次创下纪录收盘新高，因更多的并购消息点燃投资人对股市的热情，尽管一项反映投资者担忧程度的指数反弹。
今日是标普500指数连续第四日创下收盘纪录高位，道指则为连续第三日刷新收盘纪录。不过，股市最近的升幅温和，而且成交量低于均值。
CBOE波动率指数.VIX在上周五降至2007年2月来最低后今日反弹，这项反映投资者“担忧程度”的指数升3.9%，收报11.15。但该指数仍不到历史均值的一半，一些分析师担心，这暗示市场未完全消化可能拖累股市上行的因素。
周一企业并购活动刺激投资者买入部分股票。默克表示，同意收购Idenix Pharmaceuticals IncIDIX.O，交易价值为约38.5亿美元。
“几乎每个周一都有新的并购交易消息传来，”Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说，“这显示企业资产负债表上资金充裕，这肯定会推高股市。”
道琼工业指数.DJI收高18.82点，或0.11%，至16,943.10点；标准普尔500指数.SPX升1.83点，或0.09%，至1,951.27点；Nasdaq指数.IXIC 收高14.84点，或0.34%，至4,336.24点。
道指今日创下16,970.17点的历史新高，标普500指数也升至1,955.55的纪录高位。
其他购并消息还有，Analog Devices Inc (ADI.O)表示将收购Hittite Microwave CorpHITT.O，交易价值20亿美元。
Tyson Foods Inc TSN.N 提出以85.5亿美元收购Hillshire Brands Co HSH.N及其债务，超过Pilgrim's Pride Corp (PPC.O)的出价。
正在研制三种治疗丙型肝炎药物的Idenix放量飙升229%，报23.79美元，市场上主要丙肝药物生产商Gilead Sciences(GILD.O)股价下挫4.1%，报79美元，对Nasdaq指数和标普500指数的拖累最大。
Hittite急升28.6%，报77.90美元，Hillshire升5.3%，报62.06美元。道指成份股默克小涨0.2%，报57.94美元。Analog升5%，报55.31美元，Tyson下挫6.5%，报37.50美元。
苹果(AAPL.O)是Nasdaq市场交投最为活跃的个股，该股收高1.6%，报93.70美元，成交放量，今日是该公司一股拆七股后首个交易日。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有54亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.5亿股。(完)
(编译 利棣儿/李军；审校 母红)
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