美股几收平盘 道指连续第四日创纪录收盘新高

路透纽约6月10日 - 美国股市周二基本收平，道指再次刷新收盘纪录，而标普500指数微跌，受累于公用事业板块下跌，因美国10年期公债收益率触及一个月最高水平。

标普500指数10大类股中有六种收低，标普公用事业股.SPLRCU以0.3%领跌。公债收益率上升时,公用事业股的高派息会失去一些吸引力。

今日是道指连续第四个交易日刷新纪录收盘高位。但标普500指数则未能延续之前连续四日创下收盘新高的势头。

标普500指数在幅宽不到7点的区间内波动，继续近期窄幅交投的模式。

“显而易见，许多投资人担心标普500指数已经攻克这么多的目标位后，需要整固一下，所以这就是为什么交投活动较往日略为清淡。投资人没有卖出的理由，但同样他们也没有大举买入的理由，所以出现了这种僵持状态，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示。

eBay (EBAY.O) 收挫2.7%，报48.25美元，对标普500指数的拖累第二大。该股下滑，因周一晚有消息称，eBay旗下快速成长的支付系统PayPal业务的总裁David Marcus将在本月离职，转投Facebook(FB.O)，负责移动信息产品部门。Facebook大涨4.6%，报65.77美元。

道琼工业指数.DJI收升2.82点，或0.02%，至16,945.92点的纪录收盘新高；标准普尔500指数 .SPX 微幅下滑0.48点，或0.02%，至1,950.79点；Nasdaq指数.IXIC收高1.75点，或0.04%，至4,338点。

美银美林策略师在报告中对风险承受能力不高的客户建议小幅减持股票仓位，反映谨慎程度略有上升，但仍对股市保持正面看法。美银美林的Resource Investment Committee表示，将中度风险客户的股票配置下调2个百分点，至66%。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有52亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.6亿股。

CBOE波动性指数.VIX 收低1.4%，报10.99。标普500指数14日平均真实波幅(ATR)触及10.09的去年2月来最低，进一步证实波动性低及市场走势迟滞。

除了Facebook外，其他动能股今日也涨幅居前，Netflix Inc (NFLX.O) 收高1.2%，报428.29美元。

Achillion Pharmaceuticals Inc (ACHN.O)暴涨83.3%，报7.79美元，为交投最为活跃的Nasdaq指数成份股之一。该公司周二表示，美国食品和药品管理局(FDA)允许其恢复研发一丙型肝炎药物。JMP Securities将该股评级由“表现与大盘一致”上调至“表现优于大盘”。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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