美股收低 因担忧伊拉克紧张局势升级

路透纽约6月12日 - 美国股市周四下跌，因担忧伊拉克紧张局势升级，且稍早公布的美国零售销售和就业市场数据令人失望。

美股三大股指收盘脱离日低，但今日下跌后，标普500指数连跌三日，为4月初来首见。

道琼工业指数连跌第二日下跌超过100点。

在什叶派领导的政府军临阵脱逃后，逊尼派反叛武装控制了石油重镇基尔库克。

数小时后，美国总统奥巴马被记者问及是否会下令实施无人机袭击或其他行动，以阻止本周已经占领了伊拉克北部大量城镇的叛乱活动时表示，他拒绝排除美国在伊拉克采取行动的可能性。

在奥巴马讲话后，美股跌势迅速加剧，工业股和非必须消费品类股领跌。

CBOE波动性指数.VIX大涨8.3%，报12.56。

美国国务院发言人Jen Psaki在奥巴马讲话后表示，美国政府在考虑所有选项，除了向伊拉克派遣美国军队以外。

“目前有点危机的意思，地缘政治忧虑明显占了上风。看来局势发展得非常快。”Solaris Asset Management LLC投资长Timothy Ghriskey表示。

道琼工业指数 .DJI 收跌109.69点，或0.65%，至16,734.19点；标准普尔500指数.SPX 收低13.78点，或0.71%，至1,930.11点；Nasdaq指数< .IXIC> 收跌34.30点，或0.79%，至4,297.63点。

道指今日日低为16,703.73点，标普500指数低见1,925.78点，Nasdaq指数今日最低报4,284.528点。

宏观经济数据方面，美国商务部周四称，5月零售销售增长0.3%。尽管数据低于分析师增长0.6%的预期，但4月零售销售数据被上修至增长0.5%，前值为增长0.1%。

美国劳工部在另一份报告中公布，截至6月7日当周，初请失业金人口增加4,000人，经季节性调整后为31.7万人。

尽管两份经济数据都低于预期，但没有疲弱到能改变对经济状况改善的认知，市场近期升势仍被认为是完整的。

能源股为今日为数不多的上涨板块之一，标普能源股指数 .SPNY 升0.3%。受伊拉克暴力冲突升级可能影响石油供应的担忧带动，油价触及九个月高位。

因油价上涨，美国主要航空股连跌第二日。全球最大的航空公司美国航空 (AAL.O) 重挫4.9%，报40.20美元。United Continental Holdings Inc (UAL.N) 大跌5.9%，报42.60美元。道琼交通平均指数.DJT 收挫2%。

运动服零售商Lululemon Athletica Inc (LULU.O) 暴跌15.9%，报37.25美元，该公司下调了全年盈利和营收预估。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有55亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.6亿股。

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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