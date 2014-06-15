美股受英特尔上调财测带动周五小涨

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约6月13日 - 美国股市周五微幅上涨，受科技产业的利好消息提振，但三大股指本周下跌，因伊拉克局势动荡令投资人不安。
英特尔(INTC.O)为标普500指数涨幅最大的成份股之一，且在Nasdaq市场交投较为活跃。不过，市场整体升幅受限，因投资人密切关注伊拉克战乱，这将油价推升至9月来最高。
分析师担心，商品价格长期高涨可能对经济成长构成拖累，特别是在股指接近纪录高位的情况下。
美国总统奥巴马周五表示，需要几天的时间决定美国如何帮助伊拉克应对武装叛乱，但他排除了向伊拉克派遣地面部队的可能性。
“伊拉克局势是又一个地缘政治不安因素，对市场将有短期影响。这会继续给油市带来波动性，但我认为对股市不会有太大波及，”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。
CBOE波动性指数.VIX跌3%，报12.18。
英特尔股价跳升近7%，报29.87美元，昨日收盘后，该公司上调全年营收预估，指因企业使用的个人电脑需求强于预期。
OpenTable Inc OPEN.O 放量暴涨48.3%，报104.48美元，此前Priceline Group Inc PCLN.O 宣布将以26亿美元收购该公司。Priceline收挫3%，报1,189.30美元。
其他网络股中，Yelp Inc (YELP.N) 急升13.8%，报74.92美元，GrubHub Inc (GRUB.N) 劲扬7%，报36.00美元。
道琼工业指数 .DJI 收升41.55点，或0.25%，至16,775.74点；标准普尔500指数 .SPX 收高6.05点，或0.31%，至1,936.16点；Nasdaq指数 .IXIC 收涨13.02点，或0.3%，至4,310.65点。
本周，道指跌0.9%，标准普尔500指数下跌0.7%，Nasdaq指数下滑0.25%。
本周是标普500指数连升三周后首周收低，今年标普500指数迄今的升幅约为4.8%。
布兰特原油期货LCOc1周五在113美元上方进一步推进，本周升幅约4美元，因投资人担心伊拉克的叛乱可能引发全面内战，最终冲击石油出口。
宏观经济方面，美国劳工部周五公布，美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月意外下降0.2%，4月为增长0.6%。数据显示通胀压力仍温和。汤森路透/密歇根大学6月消费者信心指数初值为81.2，分析师预估中值为83.0，5月终值为81.9。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有50.7亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.6亿股。(完)
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