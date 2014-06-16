美股因企业并购消息而微幅收升

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约6月16日 - 美国股市周一微幅上涨，受一轮企业并购消息提振，但伊拉克局势动荡导致油价攀升，令市场交投震荡。
能源股今日表现出众，标普能源指数.SPNY上涨0.5%。标普金融指数.SPSY 是跌幅最大的板块，录得0.4%的跌幅。
美国称考虑对伊拉克叛军进行空袭，并考虑与伊朗合作，帮助伊拉克政府平息伊斯兰武装份子的叛乱。
“伊拉克局势为投资者在当前水平卖出提供了藉口。一旦市场浮现卖盘，几乎马上有买家承接，这是市场像今日这样交投震荡的原因所在，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说。
“这也进一步反映出此间市场不会单单因地缘政治问题而下跌。”
企业并购消息方面，美国医疗设备制造商Medtronic (MDT.N) 同意以429亿美元买入Covidien Plc COV.N，且将公司总部迁到爱尔兰。Medtronic股价下滑1.1%，报60.03美元。Covidien暴涨20.5%，报86.75美元，为单日百分比升幅最大的标普500指数成份股。
道琼工业指数.DJI收升5.27点，或0.03%，至16,781.01点；标准普尔500指数.SPX 收高1.62点，或0.08%，至1,937.78点；Nasdaq指数.IXIC 收涨10.45点，或0.24%，至4,321.11点。
输油管运营商Williams Companies (WMB.N)激升18.7%，报56.02美元，该股在标普500指数成份股中百分比涨幅第二大。该公司表示，同意以59.9亿美元收购Access Midstream Partners LP ACMP.N。
Level 3 Communications (LVLT.N)表示，将以现金加股票的方式收购网络服务供应商tw telecom Inc TWTC.O，作价每股40.86美元。Level 3下挫4.1%，报42.30美元，tw telecom大涨7.3%，报38.99美元。
Fusion-io Inc FIO.N 暴涨22.4%，报11.36美元，此前SanDisk Corp SNDK.O 表示，将以约11亿美元收购该公司，以提升闪存驱动业务。SanDisk收高3.6%，报102.00美元。
原油价格在震荡交投中上涨，伊拉克逊尼派叛乱活动助燃了对伊拉克石油出口可能受扰的担忧。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。
8月布兰特原油期货LCOc1上涨0.48美元，收报112.94美元，盘中升至113.28美元日高。
今日美国公布的经济数据强劲，5月制造业产出上升，纽约州制造业活动本月大幅加速，巩固了本季经济成长将强劲反弹的希望。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有52.8亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.6亿股。(完)
(编译 利棣儿/李军；审校 母红)
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