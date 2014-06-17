美股在银行股带动下收高 景气类股上扬

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约6月17日 - 美国股市周二上升，显示通胀上升的数据提振金融股，而高成长的科技股再度受到关注。
标普金融股指数.SPSY今日领跑，升0.9%，但同经济成长步幅相关的景气类股全日表现出众。E*Trade Financial(ETFC.O) 升7.7%，报22美元，在标普500指数成份股中涨幅最大。嘉信理财(Charles Schwab) (SCHW.N)攀升5.5%，报27.30美元。
美国公布5月消费者物价指数(CPI)升0.4%，为逾一年最大升幅，带动投资人抛售一些美国公债。美国10年期公债收益率一度升至2.65%。
“通常通胀伴随经济成长，所以这是积极的因素，特别是投资人正寻求买入的理由。”Osterweis Strategic Income Fund帮助管理70亿美元资金运作的Carl Kaufman表示。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有56.1亿股股票换手，高于本月迄今的日成交均值53.6亿股。
美国原油期货CLc1跌0.5%，结算价报106.36美元，此前美国总统奥巴马表示，考虑在伊拉克实施军事行动的选项。市场人士密切关注伊拉克战乱局势，担心这可能引发油价长时间高企。艾克森美孚(XOM.N)下滑0.5%，报102.42美元。
道琼工业指数.DJI收升27.48点，或0.16%，至16,808.49点；标准普尔500指数.SPX收高4.21点，或0.22%，至1,941.99点；Nasdaq指数.IXIC 收涨16.13点，或0.37%，至4,337.23点。
动能股带动Nasdaq指数涨幅领先，Expedia Inc (EXPE.O) 收高4.1%，报77.62美元，Netflix Inc (NFLX.O) 劲扬3.1%，报443.65美元，Keurig Green Mountain GMCR.O 升4.6%，报125.49美元，今年迄今该股暴涨了66.1%。
Adobe Systems Inc (ADBE.O) 盘后公布第二季业绩，且财测强劲，刺激该股盘后劲扬6.2%，报71.74美元。
美联储周二开始为期两日的货币政策会议，市场普遍预计周三联储将宣布继续缩减每月购债规模100亿美元。投资人还将关注是否美联储官员将发布对利率的较长期计划。
周二发布的其他经济数据显示，5月新屋开工和建筑许可降幅超过预期。
纽约证交所约六成股票收高，Nasdaq市场约65%股票收高。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。