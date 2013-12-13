美股收低 受美联储缩减刺激措施疑虑打压

现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
* VIX波动性指数收在10月中以来高点
* Lululemon大跌，之前公布第四季营收预警
* Hilton、Aramark首秀均以上扬收场
* 道指跌0.7%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq下滑0.1%
路透纽约12月12日 -美国股市周四下跌，因11月零售销售稳步上扬，增添经济强劲程度足以使美联储开始削减刺激政策规模的迹象。
获利了结也推动市场下跌，投资者抛售一些股票，以了结今年涨势的获利。标普500指数今年有望创逾10年来最大涨幅。
“年末交投活动影响到对一些经济面消息的反应，”Fenimore资产管理公司分析师Drew Wilson表示。
他说，市场在试图猜测美联储对最近经济数据的反应。
但脸谱(Facebook)(FB.O)收在10月25日以来高位，上日该公司被纳入标普500指数成分企业。这一调整将自12月20日收盘后升效。周四该股跳涨5%，收报51.83美元，扶助缓解Nasdaq跌幅。
道琼工业指数.DJI收跌104.10点，或0.66%，至15,739.43点；标准普尔500指数.SPX收跌6.72点，或0.38%，至1,775.50点.Nasdaq指数.IXIC下跌5.41点，或0.14%，至3,998.40点。
许多市场人士预计美联储将在3月宣布缩减购债计划，但在11月的就业数据好于预期、以及周二两党就预算达成初步协议之后，这个预期可能已经提前。
其他市场也对美联储提前缩减购债的预期做出反应。美元指数.DXY上涨0.4%，现货金跌2%。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周二和周三将举行今年最后一次政策会议。
美联储会议之前市场预计会更加波动。芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)周四收报15.54，为10月15日以来最高。VIX今年还没有超过22，6月时在美联储发布声明后短暂触及该水平。
周四公布的数据显示，美国最近一周初请失业金人数增幅创一年最高。不过这个信息基本被市场忽视，因为数据被季节调整和其他因素扭曲。
LululemonAthletica(LULU.O)股价大跌11.7%至60.39美元，因该公司称店内顾客减少，供应链问题影响到关键的第四季营收。该公司生产瑜伽服饰。
投资者也经历一波首次公开发行(IPO)热潮，包括希尔顿(HLT.N)上市。该股票在纽交所上市首日大涨7.5%，收报21.50美元。IPO定价为每股20美元。
食品服务提供商AramarkHoldings(ARMK.N)的上市首秀表现更为抢眼，大涨13.5%，IPO定价为每股20美元。
百货店连锁公司J.C. Penney(JCP.N)上涨0.8%至8.55美元，其首席执行官(CEO)MikeUllman对路透表示，该公司将削减前CEO Ron Johnson推出的部分高端品牌，打算把这部分店面用于获利更好的自有品牌。
西南航空(LUV.N)大涨4.6%至18.79美元，百分点涨幅为标普500指数成分股中最大，此前美银美林将其股票评级上调至“买入”。
纽交所上涨和下跌个别之比为5:7，在Nasdaq接近各占一半。
根据BATS Global Markets的数据，共有62亿股票易手，稍高于本月迄今的均值61亿。(完)
(编译 李爽/李春喜; 审校 龚芳/杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
路透首尔4月7日 - 韩国科技业巨擘三星电子周五预测公司第一季将录得逾三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆体芯片)需求支撑。
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。