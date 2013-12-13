美股收低 受美联储缩减刺激措施疑虑打压

* VIX波动性指数收在10月中以来高点

* Lululemon大跌，之前公布第四季营收预警

* Hilton、Aramark首秀均以上扬收场

* 道指跌0.7%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq下滑0.1%

路透纽约12月12日 -美国股市周四下跌，因11月零售销售稳步上扬，增添经济强劲程度足以使美联储开始削减刺激政策规模的迹象。

获利了结也推动市场下跌，投资者抛售一些股票，以了结今年涨势的获利。标普500指数今年有望创逾10年来最大涨幅。

“年末交投活动影响到对一些经济面消息的反应，”Fenimore资产管理公司分析师Drew Wilson表示。

他说，市场在试图猜测美联储对最近经济数据的反应。

但脸谱(Facebook)(FB.O)收在10月25日以来高位，上日该公司被纳入标普500指数成分企业。这一调整将自12月20日收盘后升效。周四该股跳涨5%，收报51.83美元，扶助缓解Nasdaq跌幅。

道琼工业指数.DJI收跌104.10点，或0.66%，至15,739.43点；标准普尔500指数.SPX收跌6.72点，或0.38%，至1,775.50点.Nasdaq指数.IXIC下跌5.41点，或0.14%，至3,998.40点。

许多市场人士预计美联储将在3月宣布缩减购债计划，但在11月的就业数据好于预期、以及周二两党就预算达成初步协议之后，这个预期可能已经提前。

其他市场也对美联储提前缩减购债的预期做出反应。美元指数.DXY上涨0.4%，现货金跌2%。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周二和周三将举行今年最后一次政策会议。

美联储会议之前市场预计会更加波动。芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)周四收报15.54，为10月15日以来最高。VIX今年还没有超过22，6月时在美联储发布声明后短暂触及该水平。

周四公布的数据显示，美国最近一周初请失业金人数增幅创一年最高。不过这个信息基本被市场忽视，因为数据被季节调整和其他因素扭曲。

LululemonAthletica(LULU.O)股价大跌11.7%至60.39美元，因该公司称店内顾客减少，供应链问题影响到关键的第四季营收。该公司生产瑜伽服饰。

投资者也经历一波首次公开发行(IPO)热潮，包括希尔顿(HLT.N)上市。该股票在纽交所上市首日大涨7.5%，收报21.50美元。IPO定价为每股20美元。

食品服务提供商AramarkHoldings(ARMK.N)的上市首秀表现更为抢眼，大涨13.5%，IPO定价为每股20美元。

百货店连锁公司J.C. Penney(JCP.N)上涨0.8%至8.55美元，其首席执行官(CEO)MikeUllman对路透表示，该公司将削减前CEO Ron Johnson推出的部分高端品牌，打算把这部分店面用于获利更好的自有品牌。

西南航空(LUV.N)大涨4.6%至18.79美元，百分点涨幅为标普500指数成分股中最大，此前美银美林将其股票评级上调至“买入”。

纽交所上涨和下跌个别之比为5:7，在Nasdaq接近各占一半。

根据BATS Global Markets的数据，共有62亿股票易手，稍高于本月迄今的均值61亿。(完)

(编译 李爽/李春喜; 审校 龚芳/杜明霞)

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