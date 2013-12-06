美股收低 道指和标普500连跌五日

* 美国GDP和初请失业金人口数据强于预期

* 苹果上扬，因中移动称iPhone销售协议仍在磋商中

* 道指和标普500指数回落0.4%，Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约12月5日 -美国股市周四收跌，道指和标普500指数连跌第五日，今日公布的经济数据喜忧参半，使交易商猜测美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时开始缩减刺激规模。

道指和标普500指数录得9月以来最长跌势。不过，期间的跌幅不大，标普500指数累积下跌约1.2%。

美国商务部美周四公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。另一项数据显示，上周美国初请失业金人数意外减少，这是就业市场改善充满希望的迹象。明日，美国政府将公布11月非农就业报告。

交易商一直试图预测美联储对强劲经济数据的看法，以及数据是否足够强劲，最终能促使联储开始缩减购债规模。美联储之前曾表示，一旦某些经济数据触及其目标，将采取行动。

“越来越多的人认为美联储将提前而非推迟行动，这可能会在市场引起一定程度的不安，也会使投资者感有些担忧，”JosephGunnar & Co的首席市场分析师Clark Yingst表示，“但我们认为，这对股市有利，此轮下跌是买入的良机。”

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，“从最新的数据来看第三季“是表现强劲的一季”，但没有形成趋势，不会促使我认为经济成长已有突破”，他的讲话使有关美联储可能从本月开始缩减购债的预期有所降温。

道琼工业指数.DJI收跌68.26点，或0.43%，至15,821.51点；标准普尔500指数.SPX收跌7.78点，或0.43%，至1,785.03点.Nasdaq指数.IXIC下跌4.84点，或0.12%，至4,033.17点。

道指和标普500指数势将录得九周内首周下滑。带动道指和标普500指数屡创新高的美股近期升势，主要是受到对美联储将维持刺激措施的预期提振。今年迄今三大股指均攀升超过20%。

苹果(0941.HK)收高0.5%，报567.90美元，此前中国最大的移动电话运营商中国移动(0941.HK)表示，iPhone销售协议仍在磋商中。之前有媒体报道，已达成协议。苹果盘中触及略高于575美元的52周新高。

但微软(MSFT.O)放量下挫2.4%，报38美元，对Nasdaq100指数.NDX的拖累最大，影响盖过苹果的提振。

J.C. Penney Co Inc(JCP.N)急跌8.4%，报8.85美元，此前摩根士丹利重申对该股的“减持”评级，并称其11月的销售增长10%不足以改变公司的前景。

美国其他大型零售商公布的11月销情令人失望，因消费者在假日季开始之际表现谨慎。

Costco(COST.O)下滑1.6%，报120.95美元，此前该公司表示，开业至少一年的同店销售增长2%，低于分析师预估的3.3%。

但折扣零售商Dollar General Corp(DG.N)调升6.1%，报59.81美元，在标普500指数成份股中表现最佳，此前该公司公布第三季业绩，且称同店销售增加4.4%。

纽约证交所约64%的股票收低，Nasdaq市场下跌股占52%。

根据BATS交易所数据，美国所有主要交易平台今日总成交量约51亿股。(完)

(编译/审校 母红/李军)

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