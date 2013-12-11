美股走低 三大股指悉数下跌

* 美国达成初步预算协议

* LabCorp在调降财测后股价重挫，Quest Diagnostics追随其跌势

* Costco股价下跌，之前公布获利不及预估

* 道指跌0.8%，标普500指数跌1.1%，Nasdaq指数下挫1.4%

路透纽约12月11日 -美国股市周三录得一个月来最大单日跌幅，因交易员趁近期涨势了结获利。之前华府达成初步预算协议，从而使得美联储维持当前经济刺激步伐的近期理由少了一个。

美联储去年9月时指出，若国会不能就预算达成协议，可能会冲击美国经济，这是其维持每月850亿美元购债计划的原因之一。

两党周二晚些时候达成的预算协议将结束长达三年的政治对抗和财政不稳定局面。两党僵局在10月达到高潮，导致政府部分停摆。美国众议院可能最早在周四进行投票表决。

“财政方面趋稳，至少短期来看如此，”保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

美联储今年最后一次政策会议定于12月17-18日召开。

美联储刺激举措激励股市上涨，其中标普500指数有望创逾10年来最佳年度表现。

道琼工业指数.DJI收跌129.60点，或0.81%，至15,843.53点；标准普尔500指数.SPX收挫20.40点，或1.13%，至1,782.22点.Nasdaq指数.IXIC回落56.68点，或1.4%，至4,003.81点。

三大股指均创11月7日以来最大单日跌幅。

今年迄今标普500指数已上涨25%，是交易员抛售部份股票以了结获利的一个原因。该指数全天都在下跌。

“大家愈发担心对今年涨幅较大的持仓了结获利，”Wedbush Securities总经理Michael James表示。

“(标普500指数)不能守住1,800点的事实，也让大家处于‘卖出模式’”他说。

周三只有少数几个因素驱动市场走势，其中包括Costco(COST.O)公布获利不及华尔街预估，因为基于股票的补偿支出和科技支出增加。该股跌1.2%，收报118.57美元。

Laboratory(LH.N)股价重挫11%至88.25美元，之前该医疗测试公司调降经调整后全年获利预估低端。其同业QuestDiagnostics (DGX.N)亦跌5.8%至55.20美元。

万事达卡(Master Card)(MA.N)宣布1股换10股的股份拆分计划，以及35亿美元的股票回购新计划，并将季度派息提高83%。该消息推动其股价上扬3.5%至790.57美元的纪录收盘高位，稍早还触及盘中纪录高位801.14美元。

其同业Visa(V.N)股价涨3.1%，也收在纪录高位205.66美元，帮助限制道指跌势。Visa还触及盘中纪录高位207.90美元。

采矿设备生产商JoyGlobalJOY.N预计其2014年获利低于分析师预估，之前该公司公布的季度获利也不及分析师预估，因矿产商削减支出。该股跌5.5%收报53.15美元。

纽约证交所下跌与上涨股之比约为4:1，Nasdaq市场这一比例超过3:1。

根据BATS交易所数据，美国所有主要交易平台今日成交量共计约65亿股，高于本月迄今日均60.4亿股的水准。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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