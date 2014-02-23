美股收低 标普500指数在纪录高位附近遇阻

* 美国1月成屋销售年率降至18个月最低

* Groupon预计亏损后股价下挫

* 道指和标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约2月21日 -美国股市周五收低，因期权到期相关交易，美国今日又公布了疲弱的经济数据，且标普500指数在其纪录高位附近遇到阻力。

市场人士表示，股价尾盘下滑部分是因期权到期相关的交易。

美国公布1月成屋销售下降幅度大于预期，且年率触及18个月最低，因严寒天气以及缺乏房屋库存令潜在买家观望。

交易商选择性的忽视一些疲弱的经济数据，将其归咎于恶化天气。

地产股指数.HGX升0.8%，触及九个月收盘高位。

标普500指数离1月15日所创的纪录收盘高位1,848.38点还差0.66%。

2月个股期权和一些股指期权周五收盘到期，并将在周六结算。通常而言，期权到期是有序的，但可能引起一些波动，因投资人出脱相关股票和指数产品仓位。不过今日成交量低于近期均值。

道琼工业指数.DJI收跌29.93点，或0.19%，至16,103.30点；标准普尔500指数.SPX收低3.53点，或0.19%，至1,836.25点；Nasdaq指数.IXIC下滑4.135点，或0.1%，至4,263.410点。

本周，道指下跌0.3%，标普500指数跌0.1%，Nasdaq指数上升0.5%。

数据显示全球基金投资人在截至2月19日该周向美国股票基金净投入了83亿美元，对全球股票基金的资金流入达到134亿美元，为12周最高。

线上旅行网站Priceline.com(PCLN.O)升2.5%，在标普500指数成份股中涨幅居前，收盘报纪录高位1,315.65美元，昨日该公司公布的业绩优于预期。

惠普(HPQ.N)也公布的业绩也胜预期，并上调了2014年盈利预估，但该股下挫1.3%，报29.79美元。

Groupon (GRPN.O)暴跌21.9%，报8.03美元，昨日该公司意外预计季度亏损，尽管其公布的营收优于预期。

根据熟悉情况的消息人士，美国超市连锁店Safeway Inc SWY.N正同私募股权基金CerberusCapital就杠杆收购交易进行深入磋商，可能在未来几周内达成协议。Safeway大涨4.3%，报36.84美元。

根据BATS Global Markets最新数据，美国各证交所约有65.5亿股换手，低于2月至今的均值70亿股。

纽约证交所上涨与下跌个股家数之比略约为4比3。在Nasdaq市场的涨跌比例则约为13比12。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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