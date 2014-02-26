美股小幅收低 然零售股表现突出

* 家得宝及Macy's公布财报后大涨

* 创新高后市场寻求方向

* 2月消费者信心降幅大于预期

* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.1%，Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约2月25日 - 美国股市周二小幅收低，自上日创下的纪录高点领域下滑，因疲弱经济数据抵销了家得宝(Home Depot)(HD.N)等零售股的涨势。

标准普尔500指数10大类股中有七大类股指数收低，工业股.SPLRCI跌幅居前，消费性类股.SPLRCD则是涨幅领先。

标普/Case-Shiller房价指数显示，美国12月房价涨势放缓，在此同时2月消费者信心指数降幅大于预期。

分析师表示，尾盘抛压略为升温，因标准普尔500指数未能突破周一盘中纪录高点1,858.71点之后，交易商轧平仓位。该指数今年至今仍下跌0.2%。

“我们试图再度向上突破，重新测试高点，但测试失败后投资人降低持仓，”康乃狄格州Jones Trading首席市场分析师Michael O'Rourke表示。

家得宝股价大涨4%至80.98美元，对道琼及标准普尔500指数带来最大正面贡献。家得宝获利优于预期，尽管第四季的营收降幅大于预期。

道琼工业指数.DJI收跌27.48点，或0.17%，至16,179.66点；标准普尔500指数.SPX收低2.49点，或0.13%，至1,845.12点；Nasdaq指数.IXIC下跌5.380点，或0.13%，至4,287.587点。

Macy's(M.N)股价大涨6%至56.25美元，此前这家百货公司业者公布1月营收下滑，但称第四季获利较上年同期增长。

许多分析师认为经济疲态是受严冬影响，而非基本面转弱，在此同时零售业获利则暗示消费力道并未枯竭。

“有一些可靠的讯息显示经济并未困于雪堆中，”俄勒冈州D.A. Davidson首席市场策略师Fred Dickson表示，“消费者支出不坠。”

标准普尔零售类股指数.SPXRT大涨1.9%，在此同时非必需消费类股指数则是上涨0.5%。

投资人怀抱忐忑心情准备聆听美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四在参议院金融委员会的半年度货币政策证词。她的评论将会引人洞悉恶劣天候如何影响经济活动，同时确认美联储不会更改缩减刺激政策的时程。

在其他企业财报方面，Tenet Healthcare(THC.N)周一稍晚公布第四季转为净损，不过该公司的经调整获利则是优于预期。该公司股价收盘大跌9.1%至43.93美元。

Perry Ellis International(PERY.O)股价暴跌17.5%至12.93美元，触及2011年底以来新低，上日该公司预估季度营收下滑。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为67亿股，低于2月迄今均值70亿股。

在纽约证交所下跌股和上涨股比为8:7，Nasdaq市场则为8:5。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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