美股收低 就业报告公布前投资人转趋谨慎

* 生物科技股和动能股大跌，拉低Nasdaq指数

* 美国贸易逆差扩大，将令首季GDP承压

* 道指持平，标普500指数收低0.1%，Nasdaq指数跌0.9%

路透纽约4月3日 -美国股市周四下跌，投资人在周五月度就业报告公布前转趋谨慎，生物科技股和动能股大跌，令Nasdaq指数下挫约1%。

道指收低0.45点，离12月31日所创的纪录收盘高位16,576.66差约4点。今日盘中，道指创下历史盘中高位。

之前领跑的网络和生物科技股今日大跌，在近期有所上涨后恢复了3月来的跌势。两周前，生物科技股创下2011年来最大单日跌幅。

“依我们看，这是买入的良机，我们认为生物科技股将再展雄风。不会只是好一年就完了。”Warren Financial Service投资长Randy Warren表示。

Nasdaq生物科技股指数.NBI下挫2.7%。

动能股中，特斯拉汽车(TSLA.O)跌2.1%，报225.40美元，Netflix Inc(NFLX.O)跌2.3%，报354.69美元，Facebook (FB.O)重挫5.2%，报59.49美元。

在周五美国公布非农就业报告前，投资人不愿大举押注。投资人将从报告中寻找近期天气相关经济疲弱已经过去的证据。路透访查的分析师预计，上月非农就业岗位增加20万。

道琼工业指数.DJI收低0.45点，至16,572.55点，盘中创下16,604.15点历史高位。

标准普尔500指数.SPX收低2.13点，或0.11%，至1,888.77点，盘中也创下1,893.80历史高位。

Nasdaq指数.IXIC下滑38.716点，或0.91%，至4,237.740点。

一些分析师表示，动能股抛售尚未结束。

期权市场也聚焦动能股，特斯拉汽车连续第二天获投机商青睐。午后期权成交量较通常水准高约30%。

Barnes & Noble Inc (BKS.N)重挫13.5%，报19.12美元，此前Liberty MediaCorp LMCA.O表示已几乎售罄了所持该公司股份。

标普500指数目前有501家成份股，包括了谷歌A股(GOOGL.O)和C股(GOOG.O)，因谷歌派发了特别股息。该公司A股升0.6%，报571.50美元，C股升0.5%，报569.74美元。

经济数据方面，美国公布2月贸易逆差意外扩大至423亿美元，因出口触及五个月低点，这预示首季经济成长可能较原先预估的要弱得多。

但美国供应管理协会(ISM)周四公布，3月非制造业指数升至53.1，略低于53.5的预期，但稳超2月的51.6。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有60亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值64亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数为1,220和1,772，Nasdaq市场则为775和1,837。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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