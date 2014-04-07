美股收低 标普500指数录得两月来最大三日跌幅

* 网络股下跌

* 公用事业股和必需消费品股收高

* 道指下跌1%，标准普尔500指数下滑1.1%，Nasdaq下跌1.2%

路透纽约4月7日 -美国股市周一收低，标普500指数录得两个月来最大的三日跌幅，因投资者卖出近期表现较佳的网络股，轮换到防御类股，以防股市进一步下跌。

网络股是跌幅最大的板块之一，亚马逊(AMZN.O)挫跌1.6%，报317.76美元，雅虎(YHOO.O)劲跌3.5%，报33.07美元。包括Groupon Inc (GRPN.O)和LinkedInLNKD.N在内的GlobalX社交网络上市交易基金(SOCL.O)急跌2.5%。

NASDAQ指数录得2011年11月来最大的三日跌幅。

但在过去几个交易日重创的生物科技股收高，Nasdaq生物科技类指数.NBI升0.5%，报2,367.94点。

卖压移向其他板块，在标普500指数的10大类股中，仅公用事业股.SPLRCU和必需消费品股.SPLRCS收高。

“这种市场行为(买家青睐防御类股)表示投资者在股市过去一年大幅攀升后转为谨慎，＂Wells Fargo Advisors首席宏观策略师Gary Thayer表示。

“我们仍然长期看好美国经济和美国股市，但预期今年春夏季波动性风险上升。＂

反映投资人忧虑程度的CBOE波动率指数.VIX急升11.5%，至15.56。

Dish Network Corp (DISH.O)在Nasdaq100指数.NDX中跌幅居前，下挫4.4%，报59.51美元。

道琼工业指数.DJI收低166.84点，或1.02%，至16,245.87点；标准普尔500指数.SPX收低20.05点，或1.08%，至1,845.04点；Nasdaq指数.IXIC劲跌47.973点，或1.16%，至4,079.753点。

辉瑞(Pfizer)(PFE.N)劲跌3%，报31.20美元，令道指和标普500指数的压力加重。研究人员称，辉瑞的治疗乳癌药物在临床测试中显示患者在病况没有恶化的情况下，其存活时间几乎延长一倍，不过，整体病人存活率尚未达到统计上显着。

业绩期在本周开锣，摩根大通(JPM.N)，富国(WFC.N)和零售商Bed, Bath & Beyond(BBBY.O)将公布业绩。

汤森路透数据显示，预期标普500指数成份股企业的第一季盈利较上年同期仅增长1.2%。增长预估值远低年初时，当时预期企业第一季盈利同比增长6.5%。

一些分析师表示，受严冬拖累的企业第一季业绩将可能使股市回落，投资者对企业第二季业绩较为乐观。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有75亿股股票换手，高于本月迄今日成交均值66亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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