美股收低 市场担心克里米亚紧张局势升级

* 克里米亚周日公投前市场气氛紧张

* 美国消费者信心降低，恶劣天气或是罪魁祸首

* CBOE波动性指数劲升10%

* 道指跌0.3%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约3月14日 -美国股市周五收低，三大股指本周均下跌，因在乌克兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人担心俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级。

标普500指数连续第二日收在关键技术支撑水准1,850点之下，本周该指数大跌2%，为1月底来最大周度跌幅。

俄罗斯周五向克里米亚进一步派兵，并再度威胁入侵乌克兰其他地区，以回应周四晚乌克兰顿涅茨克发生的暴力事件，尽管西方要求俄罗斯撤军。

全球股市受压，金价和日圆走强，因交易商涌入避险资产。CBOE波动性指数.VIX升9.9%，报17.82。

乌克兰和俄罗斯的紧张局势“是本周拖累股市等风险资产主要因素。”BB&T WealthManagement高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“本周末的公投，以及俄罗斯和世界其他国家对此的反应，”带来许多不确定性，Hellwig称。

关键新兴市场上市交易基金(ETF)iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM.P)升0.5%，报38.40美元，昨日一度大跌近2%。

在新兴市场近期大跌后，一些市场人士相信目前是进场的时机，但分析师态度谨慎。

道琼工业指数.DJI收跌43.22点，或0.27%，至16,065.67点；标准普尔500指数.SPX下跌5.21点，或0.28%，至1,841.13点；Nasdaq指数.IXIC收低15.023点，或0.35%，至4,245.396点。

本周，道指跌2.35%，标普500指数下滑1.97%，Nasdaq指数下跌2.1%。

美国消费者信心3月初转弱，因异常寒冷的冬季打击了民众对经济前景的信心。周五公布的数据显示，3月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值从之前一月的81.6降至79.9。

劳工部公布，经季节调整后的2月生产者物价指数回落0.1%，暗示不存在通胀压力增加的风险。

GeneralMills(GIS.N)收挫2.4%，报49.77美元，该公司预计第三季盈利低于分析师预估值，因面临来自商店自家品牌的竞争加剧，且对其酸奶产品的营销开支增加。

青少年服装零售商Aeropostale Inc ARO.N公布连续第五季亏损，该股暴跌20.1%，报5.83美元。

Cooper Tire & Rubber Co(CTB.N)公布的第四季盈利优于预期，该股跳升6.7%，报24.36美元。

根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有约67亿股股票换手，低于于本月迄今的均值69亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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