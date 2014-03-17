美股上扬 因乌克兰忧虑缓和且经济数据改善

* 标普500指数上周录得七周来最大单周跌幅后反弹

* 阿里巴巴启动美国上市计划

* 晶澳太阳能公布业绩和财测后股价急升

* 道指升1.13%，标普500指数涨0.96%，Nasdaq指数升0.81%

路透纽约3月17日 -美国股市周一攀升，标普500指数在录得七周来最大周度跌幅后反弹，因对乌克兰克里米亚局势的忧虑缓和，且数据显示在严冬后美国经济活动改善。

在克里米亚公投中，有97%的投票者支持该地区脱离乌克兰，乌克兰政府和西方国家指责这次公投不合法，但公投期间没有发生暴力冲突。

美国和欧盟对与俄罗斯占领克里米亚有关的俄罗斯和乌克兰官员实施制裁。俄罗斯总统普京签署法令，承认克里米亚为主权国家。

上周地缘政治紧张局势重压股市，标普500指数下挫2%，波动率指数.VIX周五跳涨至2月初来最高。

经济表现息息相关的板块周一领升，科技股.SPLRCT和工业股.SPLRCI均上扬1.3%。谷歌(GOOG.O)劲升1.6%，报1,192.10美元，通用电气(GE.N)涨1.3%，报25.43美元。

“股市释然上涨，乌克兰情势没有出现实质性的负面意外。情势的发展在意料之中，”National PennInvestors Trust Company高级副总裁和股票部高级经理Terry Morris说。

股市继续近期的涨势，因投资人利用股市回落的机会买入。一年多以来，三大股指从未出现过长时间回落。

道琼工业指数.DJI收升181.55点，或1.13%，至16,247.22点；标准普尔500指数.SPX上涨17.70点，或0.96%，至1,858.83点；Nasdaq指数.IXIC上升34.552点，或0.81%，至4,279.949点。

美联储大规模刺激措施扶助支撑股市，市场人士关注周二开始举行的为期两天的美联储政策会议。

最新的经济数据显示，美国2月制造业产出升幅为六个月来最大，美国纽约联邦储备银行3月制造业指数上升。

企业消息方面，中国电子商务巨擎阿里巴巴集团IPO-ALIB.N周日宣布，决定启动在美国的上市事宜，终止了为期数月关于该公司将在哪里进行首次公开发行(IPO)的猜测。

雅虎(YHOO.O)在阿里巴巴持有24%股份，雅虎股价跳涨4%，报39.11美元，为最好表现的标普500指数成份股之一。

晶澳太阳能(JASO.O)公布10个季度来首次实现季度获利，且预期今年出货将上升后，股价急升2.1%，报11.66美元。

Giant Investment Ltd周日表示，将以30亿美元收购中国视频游戏公司巨人网络GA.N，并将后者退市。巨人网络股价上涨1.7%，报11.59美元。

成交清淡，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有约52.1亿股股票换手，远低于本月迄今的日成交均值68.7亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数为2,182和818，Nasdaq市场则为1,669和936。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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